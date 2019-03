Kevin Strootman blikt terug op transfer: ‘Ik ben niet weggestuurd’

Kevin Strootman verruilde AS Roma afgelopen zomer voor Olympique Marseille. De plotselinge transfer van de middenvelder zorgde voor veel vraagtekens bij de Italiaanse topclub. Een aantal maanden later kijkt Strootman samen met L'Equipe terug op de transferperiode. "Een club kan je dwingen te vertrekken, zelfs als je niet wilt gaan, maar dat is niet wat er met mij is gebeurd", verzekert de 29-jarige middenvelder.

De ex-speler van onder meer FC Utrecht en PSV vertrok in de laatste dagen van de transferperiode plotseling uit Rome. AS Roma haalde vervolgens geen vervanger meer en dat vonden de supporters nogal bijzonder. Strootman ontkent dat er sprake was van een gedwongen vertrek. "Ik ben niet gedwongen bij Roma te vertrekken, het was mijn beslissing om een nieuw avontuur aan te gaan. Ik ben niet weggestuurd."

Zo kwam er afgelopen zomer een einde aan de lange samenwerking tussen Strootman en zijn club. "Na vijf jaar bij Roma kwam met Marseille een grote club met een enorme aanhang. Misschien hadden de directeuren niet meer hetzelfde geloof in mij als de voorgaande jaren, maar het het was mijn beslissing om te vertrekken< vertelt de middenvelder, die een meerjarig contract tekende in de Ligue 1. "Rudi Garcia belde, hij wilde me echt graag hebben en ik had een goed gevoel na ons gesprek."

Strootman heeft inmiddels achttien wedstrijden gespeeld in de Franse competitie. Na een teleurstellende start is de topclub opgeklommen naar de subtop van de Ligue 1, waar de strijd om Europees voetbal is losgebarsten. Eerder speelde de 43-voudig Oranje-international bij Sparta Rotterdam, Utrecht en PSV. Met de Eindhovenaren pakte Strootman in 2012 de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.