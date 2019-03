Burgemeester Kerkrade: FC Twente heeft zich niet aan de afspraken gehouden

Een deel van de duizend supporters van FC Twente kwam vrijdag niet op de eindbestemming aan: Kerkrade. Ongeveer tweehonderd fans die op weg waren om het uitduel met Roda JC Kerkrade in de Keuken Kampioen Divisie bij te wonen, werden teruggestuurd. FC Twente betreurt de gang van zaken en gaat in overleg met de lokale autoriteiten.

Burgemeester Jos Som van Kerkrade meldt echter aan 1Limburg dat FC Twente zich niet aan de afspraak heeft gehouden. Vier bussen hebben zich volgens Som namelijk niet gemeld op het meldpunt in Maasbracht, terwijl de club op de hoogte was van de routiniecheck. De bussen werden teruggehaald naar Maasbracht, waar onenigheid ontstond.

Een supporter werd aangehouden voor het gooien van een bierblikje richting de politie. De supportersgroep weigerde daarop weer om de bus in te stappen. Door de vertraging is uiteindelijk besloten om niet meer naar de wedstrijd in Kerkrade te rijden, omdat er reeds was afgetrapt.

“FC Twente is zeer teleurgesteld dat ongeveer tweehonderd supporters de wedstrijd vanavond hebben moeten missen”, meldde de club vrijdagavond via de officiële kanalen. “FC Twente zal komende dagen met de lokale autoriteiten in Limburg in overleg treden over deze ontstane situatie en de gevolgen hiervan.”