Zegereeks FC Twente voorbij; Noa Lang schittert met fraaie treffers

FC Twente heeft na tien overwinningen op rij weer eens punten laten liggen in de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond kwam de koploper op bezoek bij Roda JC Kerkrade niet verder dan een gelijkspel (1-1). Achtervolger FC Den Bosch wist tegelijkertijd niet te winnen van Jong Ajax (2-2) en heeft zijn tweede plaats op de ranglijst daardoor moeten afstaan aan Sparta Rotterdam, dat een knappe comeback realiseerde tegen RKC Waalwijk (2-1). De voorsprong van Twente op Sparta bedraagt met nog elf speelrondes voor de boeg negen punten.

Roda JC Kerkrade - FC Twente 1-1

Twente was de laatste weken niet te stoppen, maar in het Parkstad Limburg Stadion had het elftal van trainer Marino Pusic het zwaar. De Tukkers speelden een zwakke eerste helft en keken bij rust tegen een 1-0 achterstand aan. Mario Engels tekende na een klein halfuur op aangeven van Livio Milts voor het enige doelpunt van de eerste helft. Dertien minuten na de onderbreking ontsnapte Twente aan een tweede tegentreffer: Joël Drommel redde ternauwernood op een inzet van Ba-Muaka Simakala.

Kort erna dwong Matthew Smith namens Twente Radomir Novakovic tot een redding met een venijnig schot. Het bezoek uit Enschede kwam steeds beter in de wedstrijd en wist halverwege de tweede helft uiteindelijk langszij te komen. Mohamed Hamdaoui had een fraaie steekpass in huis op Aitor Cantalapiedra, waarna de Spanjaard overtuigend afrondde. Vlak erna was Twente dicht bij de 1-2: Hamdaoui teisterde via de vingertoppen van Novakovic de lat. In een knotsgekke slotfase trok Roda de wedstrijd bijna nog naar zich toe. Engels mocht na een overtreding van Drommel aanleggen voor een strafschop, maar de spits had zijn zenuwen niet in bedwang en zag zijn poging uiteindelijk gekeerd worden door de doelman. In de slotfase werd er niet meer gescoord, al werd Jelle van der Heyden van Twente nog wel met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld gestuurd.

Jong Ajax – FC Den Bosch 2-2

Perr Schuurs stond met een ongelukkige overtreding aan de basis van de openingstreffer op De Toekomst. De verdediger van Jong Ajax stuitte Rauno Sappinen na ruim een kwartier op onreglementaire wijze, waarna de strafschop die volgde werd benut door Stefano Beltrame. Het antwoord van de Amsterdamse beloften liet echter slechts zes minuten op zich wachten: Noa Lang tekende met een prachtige schot voor de gelijkmaker. Lang speelde een sterke wedstrijd en nam op slag van rust met een fraaie stift ook nog de 2-1 voor zijn rekening.

In het eerste kwartier na rust stapelde Jong Ajax kans op kans. De ploeg van Michael Reiziger sprong echter slordig om met zijn mogelijkheden en zag Den Bosch na precies een uur op gelijke hoogte komen. Beltrame kreeg de bal met enig fortuin voor de voeten, waarna de aanvallende middenvelder met overtuiging voor de 2-2 zorgde. Beltrame was in de slotfase ook nog dicht bij zijn derde treffer van de avond, maar hij faalde uiteindelijk oog in oog met doelman Dominik Kotarski.

Sparta Rotterdam – RKC Waalwijk 2-1

Sparta blaakte van het zelfvertrouwen na de 6-1 overwinning van vorige week op Go Ahead Eagles, maar de Kasteelclub had het lastig tegen RKC. Sylla Sow schoot in het eerste halfuur op de paal en op doelman Roy Kortsmit, alvorens de spits na 32 minuten alsnog de 0-1 op het scorebord bracht. Namens Sparta kregen Mohamed Rayhi en Halil Dervisoglu goede kansen in de eerste helft, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan. De thuisploeg voerde de druk in de tweede helft flink op en wist de wedstrijd in het laatste kwartier alsnog naar zich toe te trekken. Laros Duarte tekende uit een vrije trap voor de gelijkmaker, waarna Dervisoglu in minuut 88 met het hoofd uitgroeide tot matchwinner.

Jong FC Utrecht – Telstar 0-1

Telstar verloor zijn vier laatste competitiewedstrijden zonder ook maar een keer te scoren, maar op bezoek bij Jong FC Utrecht werd de ploeg uit Velsen-Zuid op weg geholpen door Anass Najah. De middenvelder tekende na precies een kwartier spelen met een fraai afstandsschot voor de 0-1. Terell Ondaan had de voordelige marge van Telstar kort na rust kunnen verdubbelen, maar zijn vrije trap trof de lat. Jong FC Utrecht bleef zo in de wedstrijd, maar na een tweede gele kaart voor Christopher Mamengi moesten de Domstedelingen alsnog definitief capituleren.

Helmond Sport – Jong PSV 0-2

Helmond Sport verloor zijn zes laatste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en kwam tegen Jong PSV al vroeg op achterstand. Zakaria Aboukhlal verdiende na een klein kwartier een strafschop, die uiteindelijk werd benut door Mauro Júnior: 0-1. Helmond Sport werd op slag van rust echter terug in wedstrijd geholpen door Bertalan Kun. De jonge middenvelder beging een grove overtreding op Diego Snepvangers en werd vervolgens met rood van het veld gestuurd. Diezelfde Snepvangers was na een uur spelen dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot scheerde rakelings voorbij het Eindhovense doel. Helmond Sport zocht nadrukkelijk naar een gelijkmaker, maar wist die niet te vinden. In de blessuretijd bepaalde Lennerd Daneels de eindstand.

Go Ahead Eagles – MVV Maastricht 2-0

Go Ahead had voor eigen publiek wat goed te maken na het 6-1 verlies tegen Sparta en de Deventenaren toonden in elk geval goede wil. Met name Thomas Verheydt en Richard van der Venne waren gevaarlijk, maar zij konden de ploeg van John Stegeman in de eerste helft niet aan een voorsprong helpen. Van der Venne leek Go Ahead na ruim een uur alsnog aan de leiding te brengen, maar zijn schot trof de paal. Go Ahead bleef drukken en wist het duel in het laatste kwartier dankzij Bruno Andrade en Maarten Pouwels toch nog naar zich toe te trekken.

Almere City - FC Eindhoven 2-0

Na een klein kwartier telde iedereen bij Almere de 1-0 al, maar een inzet van Stijn Meijer werd door een uiterste inspanning van verdediger Collin Seedorf voor de lijn weggehaald. Halverwege de eerste helft viel de 1-0 alsnog: vanaf de rand van het strafschopgebied vond Ilias Alhaft de verre hoek. Het was een terechte voorsprong; Eindhoven miste drie basiskrachten en dat was te merken aan het spel. Verdedigend oogden de bezoekers onzeker en in balbezit liet het spel te wensen over. Achttien minuten voor tijd scoorde Elisha Sam bijna met de hak, maar de 1-1 bleef uit en via opnieuw Alhaft trok Almere de wedstrijd definitief naar zich toe.

SC Cambuur - FC Oss 0-0

Oss moest zich in de eerste twintig minuten beperken tot tegenhouden, maar kwam gaandeweg de eerste helft beter in de wedstrijd. Doelman Xavier Mous van Cambuur moest enkele keren ingrijpen: zo pareerde hij een vrije trap van Bryan Smeets. De eerste helft bleef verstoken van doelpunten in het Cambuurstadion. Ook na rust liet Mous zich een aantal keer gelden en daarna kwam Cambuur wat beter in de wedstrijd. De thuisploeg zorgde voor veel dreiging rond het strafschopgebied van Oss, maar de voorzetten vielen niet goed. Beide ploegen moesten uiteindelijk genoegen nemen met een punt.

FC Dordrecht – NEC 2-2

Na veertig minuten kon Terry Lartey-Sanniez niet verder bij NEC en werd hij vervangen door Mart Dijkstra. De invaller stond slechts een minuut op het veld, voordat hij de meegereisde fans in extase bracht door de bal beheerst in de hoek te schieten. Hij zorgde daarmee voor de 1-1; in minuut 35 was Dordrecht op voorsprong gekomen uit een rebound van Feyenoord-huurling Crysencio Summerville. Omdat Joël Zwarts een grote kans op de 2-0 miste, kon Dijkstra er 1-1 van maken. Vrijwel direct na rust sloeg Dordrecht toe: in de counter schoof Zwarts de 2-1 binnen. NEC dacht een kwartier voor tijd langszij te komen, maar een treffer van Ole Romeny werd afgekeurd. Door toedoen van Jonathan Okita werd het toch nog 2-2.