BBC: Aanvoerder van Manchester United vertrekt na 338 wedstrijden

Antonio Valencia lijkt Manchester United na tien jaar te gaan verlaten. De Ecuadoraanse rechtervleugelverdediger loopt na dit seizoen uit zijn contract bij de Engelse grootmacht en komt niet in aanmerking voor een nieuwe verbintenis op Old Trafford, zo meldt de BBC vrijdag.

Manchester United kon het aflopende contract van Valencia tot 1 maart automatisch verlengen, maar de club heeft er naar verluidt voor gekozen die optie niet te lichten. Daardoor is de 33-jarige rechtspoot, die officieel nog steeds aanvoerder van Manchester United is, na dit seizoen vrij om te gaan en staan waar hij wil.

Valencia zou niet de intentie hebben om reeds een punt te zetten achter zijn actieve spelersloopbaan, ondanks dat hij dit seizoen wordt geteisterd door blessureleed. De verdediger kwam deze voetbaljaargang in alle competities pas acht keer in actie; zijn laatste optreden dateert van 2 januari, toen hij negentig minuten speelde in de uitwedstrijd tegen Newcastle United.

Door zijn naderende vertrek scheiden de wegen van Valencia en Manchester United na exact tien seizoenen. De vleugelspeler werd in de zomer van 2009 voor ongeveer negentien miljoen euro opgepikt bij Wigan Athletic en groeide daarna uit tot een gewaardeerde kracht op Old Trafford. Valencia won onder meer tweemaal de landstitel en speelde in totaal 338 wedstrijden voor the Red Devils. Afgelopen zomer werd hij door de inmiddels ontslagen José Mourinho officieel benoemd tot aanvoerder bij Manchester United.