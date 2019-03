Rafinha door het stof na kritiek op Kovac: ‘Niemand is groter dan de club’

Bayern München-trainer Niko Kovac heeft Rafinha op zijn plek gezet nadat de verdediger onlangs kritiek uitte in de media. Na de 1-0 overwinning op Hertha BSC liet de Braziliaan zijn onvrede blijken nadat hij de gehele wedstrijd op de bank had gezeten. In aanloop naar de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach, heeft Kovac gereageerd op de woorden van zijn speler.

Rafinha begon onder Kovac zes keer vanuit de basis en speelde dit kalenderjaar pas een keer vanaf de aftrap. Hij is niet tevreden over zijn speeltijd en liet dat na de overwinning van vorig weekend blijken in de Duitse media. “Ik doe mijn werk en train goed, maar de trainer rekent niet op mij”, zei hij. Kovac geeft aan dat de 33-jarige speler zijn excuses heeft moeten aanbieden en waarschuwt spelers van Bayern voor kritiek op de leiding in de toekomst. “Niemand is groter dan de club en hoort op zo’n manier kritiek te uiten op de trainer”, aldus Kovac. “Dat geldt voor iedereen.”

Kovac kan zich de onvrede van Rafinha wel voorstellen. De rechtspoot kwam dit Bundesliga-seizoen tot dusver niet verder dan tien optredens. “In emotie zeg je soms dingen waarvan je de volgende dag spijt hebt. We hebben erover gesproken en hij heeft ten overstaan van het team zijn excuses aangeboden”, aldus Kovac, die met Bayern tien van de laatste elf competitiewedstrijden won. Het gat met koploper Borussia Dortmund is teruggebracht naar drie punten.