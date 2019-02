‘FC Twente ontsnapte dit seizoen aan forse puntenstraf dankzij borgstelling'

FC Twente is tijdens dit seizoen ontsnapt aan een straf van negen punten in mindering, zo schrijft TC Tubantia woensdagochtend. Een sanctie van de KNVB werd op het nippertje voorkomen door een extra borgstelling van Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de familie Wessels uit Rijssen. Inmiddels heeft de koploper van de Keuken Kampioen Divisie bijna de veertien miljoen euro bij elkaar die nodig is om twee seizoenen te overleven op het tweede niveau.

Er is nog drie ton nodig om dit bedrag te bereiken en de club hoopt dit nog komende week bij elkaar te schrapen in gesprekken met potentiële investeerders. 52 sponsoren beloofden dinsdagavond om 520.000 euro aan aandelen te kopen. Dat bedrag wordt nog eens verdubbeld door het eerder genoemde Reggeborgh, waardoor er momenteel 13,7 miljoen euro voor de club bij elkaar gehaald is. Deze investeringsmaatschappij voorkwam in september met een borgstelling van vier miljoen euro een puntenstraf voor FC Twente.

De club uit Enschede voldeed in september, terwijl de competitie al begonnen was, nog niet aan de financiële eisen van de KNVB. Reggeborgh verdubbelde eerder al de 6,2 miljoen euro die ingebracht werd door de grotere sponsoren, die samen het besloten vennootschap Noabers FC Twente vormen. De gemeenteraad van Enschede moet nu in april nog akkoord gaan met voorgestelde saneringsplan. Op 1 juni bedroeg de totale schuld van Twente 54 miljoen euro, waarmee de club praktisch failliet was.

De huidige schuldeisers zullen moeten besluiten om hun schuld weg testrepen, omzetten in aandelen of omzetten in een achtergestelde lening. In maart zal moeten blijken hoe het precieze saneringsplan eruit gaat zien. Als FC Twente er dit seizoen in slaagt om naar de Eredivisie te promoveren, ziet de financiële situatie er direct wat rooskleuriger uit. De Tukkers zijn momenteel de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, met een voorsprong van elf punten op naaste achtervolger Sparta Rotterdam.