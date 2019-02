FC Groningen deelt vijfjarig contract uit: ‘Mijn hart sloeg gelijk over’

Mark-Jan Fledderus is maandagmiddag gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van FC Groningen, waar hij per 1 april in dienst zal treden. Op een persconferentie ging de oud-voetballer in op zijn keuze voor zijn nieuwe werkgever. Fledderus is nu nog technisch manager bij Heracles Almelo en heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract in Groningen.

“Bij Heracles zat ik geweldig op mijn plek, maar dan krijg je een belletje van FC Groningen... Mijn hart sloeg gelijk over, deze club heeft een bijzondere plek in mijn leven”, wordt Fledderus geciteerd door RTV Noord. Hij laat weten dat hij de keuze tussen Heracles en Groningen als een ‘geweldig dilemma’ zag. “Maar ik werd van elk gesprek met Groningen enthousiaster. Ik ben onder de indruk van de mogelijkheden die hier zijn, zoals het Topsportzorgcentrum.”

Algemeen directeur Hans Nijland, die volgend seizoen wordt opgevolgd door Wouter Gudde, noemde Fledderus ‘de best mogelijke kandidaat’. “Hij heeft een timmermansoog voor talent”, aldus de vertrekkend directeur over Fledderus, die tussen 2004 en 2008 het shirt van FC Groningen droeg. “Kijk naar de huidige selectie van Heracles. Hij heeft ook een brede interesse in innovatie in het betaalde voetbal, dat past hier. Prettige bijkomstigheid is dat hij hier heeft gespeeld.”

Met Fledderus aan het roer moet Groningen een structurele plaats in de subtop zien af te dwingen. De nieuwe technisch directeur krijgt de taak om een selectie samen te stellen waarmee aantrekkelijk voetbal gespeeld kan worden en waar de fans enthousiast van worden. “Ik wil mijn eigen plafond opzoeken in deze functie, dat is de topsporter in mij. Mijn vrouw komt ook uit deze omgeving. Ik ben iemand met een enorme winnaarsmentaliteit. Direct, maar ook open. En ik ben een teamplayer”, aldus Fledderus.