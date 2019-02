David trekt naar Zuid-Afrika: ‘McCarthy houdt zich vast aan de Ajax-speelstijl’

Chris David heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Cape Town City maakt via de officiële kanalen melding van de komst van de 25-jarige aanvallende middenvelder. David heeft in Zuid-Afrika een contract voor een halfjaar ondertekend, met een optie voor nog twee seizoenen. In gesprek met Voetbalzone geeft hij te kennen dat de omstandigheden in Kaapstad hem in positief opzicht hebben verrast.

Door Chris Meijer

“Je hebt al snel een vooroordeel over bepaalde landen op voetbalgebied. Je denkt misschien aan slechte velden, een slecht niveau. Dat is helemaal niet zo, de velden zijn top, je hebt geen kunstgras en het stadion is waanzinnig groot. Bij topwedstrijden zitten er dertig- tot veertigduizend mensen op de tribune. Als ik kijk naar hoe ze me hier hebben opgevangen, dat is gewoon geweldig. Dit is een beetje hetzelfde als ik bij Fulham heb ervaren, dat heeft me positief verrast”, vertelt David. Hij zat de laatste tijd zonder club, nadat zijn contract bij FC Utrecht aan het einde van vorig seizoen afliep. De afgelopen tijd liep de aanvallende middenvelder stage bij Bolton Wanderers, maar van een dienstverband bij de nummer voorlaatst van de Championship kwam het uiteindelijk niet.

“Bolton kampte met financiële problemen, waardoor ze geen spelers konden contracteren. Ze wilden dat ik wachtte, om te kijken of ze nog wat konden regelen. Het duurde zo lang, dat ik uiteindelijk de knoop heb doorgehakt”, zo legt hij uit. Toen David een telefoontje kreeg van Dick Tuit van de Wasserman Group, ging hij nadenken over een overstap naar Zuid-Afrika. Na informatie te hebben ingewonnen bij Peter Leeuwenburgh, die sinds afgelopen zomer onder contract staat bij Cape Town City, besloot hij op het aanbod in te gaan. “Peter was heel positief en vertelde dat het niveau te vergelijken is met de onderkant van de Eredivisie en de top van de Keuken Kampioen Divisie. Dat heeft me samen met de aanwezigheid van de trainer over de streep getrokken.”

Het eerste elftal van Cape Town City staat sinds juni 2017 onder leiding van Benni McCarthy, oud-spits van onder meer Ajax, Celta de Vigo en FC Porto en een ware legende in Zuid-Afrika. “Hij houdt zich vast aan de Ajax-speelstijl en daar houd ik wel van. Ze spelen snel en aanvallend voetbal, met een nummer tien. McCarthy is een beetje hetzelfde type als wat ik heb meegemaakt met Patrick Kluivert, die mijn trainer was bij Jong FC Twente. Hij is nog niet zo lang geleden gestopt met voetballen, maar nog steeds emotioneel betrokken en gepassioneerd. Hij heeft echt verstand van voetbal en probeert dat met plezier over te brengen op de selectie. Daar was ik wel echt naar op zoek, want ik wil hier het plezier weer terugvinden in het spelletje.”

“Ik wilde ergens zijn waar de trainer me graag wilde hebben. Hier kom ik binnen als ‘iemand’, snap je? Dat is een fijn gevoel, dat je je ding kan doen, op je eigen positie kan spelen en vertrouwen krijgt van de staf. Dat is iets wat ik nu echt nodig heb”, gaat David verder. Na twintig wedstrijden is Cape Town City de nummer vier van de Premier Soccer League, met een achterstand van vijf punten op koploper Bidvest Wits. De club uit Kaapstad is tevens nog in de race in de Zuid-Afrikaanse beker, terwijl in 2018 de MTN 8 (een ander Zuid-Afrikaans bekertoernooi) werd gewonnen. “Deze club is drie jaar geleden opgericht, met hoge verwachtingen. Ze wilden meteen bij de top van Zuid-Afrika horen, dus ik ben blij dat ik hier deel van mag uitmaken. Ze hadden een nummer tien nodig die een beslissende pass kan geven en zelf kan scoren, dus hopelijk kan ik dat waarmaken.”

David benadrukt dat hij moet wennen aan de omstandigheden in Zuid-Afrika. “Qua weer, intensiteit en niveau is het toch anders. Het is bloedheet, de luchtvochtigheid is vrij hoog en dat is wennen. De Afrikanen zijn sterk, snel en technisch goed aan de bal, er zitten een aantal hele goede spelers tussen. Dat betekent dat je uit de duels moet blijven en je voetbalverstand moet gebruiken. Het voetbalgogme bij de jongens hier ontbreekt af en toe, maar aan de bal is het echt prima.” David beaamt dat de omstandigheden prachtig zijn in Kaapstad, maar benadrukt dat dit louter een prettige bijkomstigheid is. “Ik ben hier niet voor vakantie, ik kom hier om mijn werk te doen en moet iedere week alles geven. Je weet nooit hoe het gaat in het voetbal, dit had ik ook nooit verwacht. Het belangrijkste is dat ik speelminuten kan maken. Als ik speel en mijn ding kan doen tijdens de wedstrijden, dan ben ik ervan overtuigd dat ik weer terug naar de top kan. Iedereen houdt je tegenwoordig in de gaten.”