Doelpunt Ryan Babel is niets waard bij langverwachte rentree Manuel Lanzini

Ryan Babel blijft met Fulham in degradatienood verkeren. De Nederlandse aanvaller bracht het elftal van Claudio Ranieri vrijdagavond nog wel op voorsprong in de uitwedstrijd tegen West Ham United, maar voldoende voor een resultaat was dat niet: 3-1. Bij West Ham maakte Manuel Lanzini als invaller zijn rentree na langdurig blessureleed: de Argentijnse middenvelder raakte in juni ernstig geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij onder meer het WK aan zich voorbij moest laten gaan.

Babel begon bij Fulham in de basis en de international van het Nederlands elftal had slechts drie minuten nodig om te scoren. Hij liep in het strafschopgebied slim weg bij Aaron Cresswell en werkte een voorzet van Ryan Sessegnon uiteindelijk van dichtbij voorbij Lukasz Fabianski. Het betekende voor Babel zijn eerste doelpunt in de Premier League sinds 22 december 2010 (exact 3000 dagen geleden).

West Ham rechtte echter nog in de eerste helft de rug. Javier Hernández tekende na een halfuur voetballen voor de gelijkmaker en Issa Diop was er op slag van rust verantwoordelijk voor dat the Hammers met een voorsprong aan de thee konden. Beide doelpunten vielen overigens uit een hoekschop. Ranieri greep in de rust hard in: Sessegnon en Jean Michaël Seri bleven achter in de kleedkamer ten faveure van Lazar Markovic en André-Frank Zambo Anguissa.

Die mutaties sorteerden echter niet het gewenste effect voor Fulham, dat zijn lot in de blessuretijd uiteindelijk bezegeld zag worden door Michail Antonio. De Engelsman kopte raak na een fraaie actie van Marko Arnautovic. Door de overwinning is West Ham voorlopig opgeklommen naar een negende plaats in de Premier League; Fulham blijft negentiende staan en heeft acht punten minder dan de veilige nummer zeventien Cardiff City.