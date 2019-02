Horrorblessure Promes overschaduwt duel tussen VVV en Heracles

Heracles Almelo heeft vrijdagavond in de Eredivisie een nipte overwinning geboekt op VVV-Venlo. In een wedstrijd die geen winnaar verdiende maakte een benutte strafschop van Mohammed Osman in de slotfase het verschil tussen beide teams: 0-1. Door de zege is het elftal van Frank Wormuth met 35 punten uit 23 duels opgeklommen naar een vijfde plaats op de ranglijst; VVV blijft met 29 punten uit 23 duels voorlopig achtste staan. De ontmoeting in De Koel werd overschaduwd door een ogenschijnlijk ernstige blessure van Jerold Promes.

Het duel in De Koel was pas zes minuten onderweg toen Promes geblesseerd ter aarde stortte na een duel met Heracles-aanvaller Joey Konings. De twee maakten geen contact met elkaar, maar Promes ging wel kermend naar de grond en bleef vervolgens minutenlang liggen. Scheidsrechter Erwin Blank besloot de wedstrijd tijdelijk te staken, zodat de verdediger van VVV behandeld kon worden. Nadat Promes door een ambulance naar het ziekenhuis was afgevoerd, daalden beiden teams omstreeks 20.30 uur, een halfuur nadat de aftrap was verricht, weer af naar het veld op De Koel om de wedstrijd te hervatten.

VVV maakte vervolgens even een aangeslagen indruk: Lars Unnerstall voorkwam met twee knappe reddingen dat Kristoffer Peterson Heracles op voorsprong kon brengen. Daarna kwam de thuisploeg weer wat beter in de wedstrijd, hetgeen twee goede mogelijkheden opleverde voor Patrick Joosten. De rappe buitenspeler schoot eerst in de handen van Janis Blaswich en vuurde even later na een knappe individuele actie naast. De slotfase van de eerste helft hield qua niveau verder niet over, waardoor er halverwege een brilstand op het scorebord stond.

De eerste mogelijkheid van het tweede bedrijf was na een klein uur voetballen voor Peniel Mlapa. De spits van VVV werd in de diepte bereikt door Peter van Ooijen, maar doordat zijn handelingssnelheid te wensen overliet, kon Dario van den Buijs ingrijpen. Kort erna dook Blaswich een afstandsschot van Danny Post uit de hoek en ook een poging van Tino-Sven Susic kon de Duitse doelman van Heracles niet verschalken. VVV claimde ook nog tevergeefs een strafschop na getrek van Lennart Czyborra in de zestien. Het bezoek uit Almelo stelde daar in de tweede helft vrijwel niets tegenover, maar stapte uiteindelijk wel als winnaar van het veld. Nils Röseler duwde Lerin Duarte in de slotfase in de rug, waarna de strafschop die volgde werd benut door Osman. Diep in blessuretijd miste Johnatan Opoku nog een grote kans op de gelijkmaker.