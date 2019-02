‘Barcelona toont tien jaar na dato wederom interesse in linksback’

Filipe Luis kan zijn loopbaan in Spanje vervolgen, zo schrijven diverse Spaanse media vrijdag. De 33-jarige linkerverdediger beschikt over een aflopend contract met Atlético Madrid en het is onwaarschijnlijk dat hij een nieuwe verbintenis in het Wanda Metropolitano gaat ondertekenen. Vanwege zijn naderende transfervrije status is de ervaren Braziliaan echter voor meerdere clubs een interessante optie, zoals Juventus.

De kranten in Spanje schrijven vrijdag dat Filipe Luis ‘de perfecte kandidaat’ is om als stand-in van Jordi Alba te fungeren, ervan uitgaande dat de Spaans international vroeg of laat een nieuw contract in het Camp Nou zal ondertekenen. De Braziliaan speelt al sinds de zomer van 2005 in Spanje, na een blauwe maandag in het elftal van Jong Ajax, beschikt over veel ervaring en zou bij een club als Barcelona genoegen nemen met een rol op het tweede plan.

Vanwege zijn aflopende contract mag Filipe Luis sinds 1 januari met geïnteresseerde clubs onderhandelen. Het is niet duidelijk of de partijen al contact hebben gehad, maar de Braziliaan toonde woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus (2-0) aan dat hij nog lang niet versleten is. Filipe Luis is bovendien een voetballer die zo op het eerste oog goed bevalt in de kleedkamer van Barcelona. Enkele maanden geleden zei hij dat Lionel Messi de Ballon d’Or verdiende, nog voor zijn teamgenoot Antoine Griezmann.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Barcelona belangstelling voor Filipe Luis toont. In de zomer van 2009 was de Braziliaan al in beeld, maar vanwege de hoge eisen van Deportivo la Coruña-voorzitter Augusto César Lendoiro opteerden de Catalanen uiteindelijk voor de komst van diens landgenoot Maxwell. Juan Miranda blijft naar verluidt de optie van Barcelona voor de toekomst. De achttienjarige linksback wordt mogelijk komend seizoen aan een andere club in LaLiga verhuurd.