Fans MVV boycotten derby tegen Roda JC: ‘We gaan samen of we gaan niet’

De supporters van MVV boycotten de competitiewedstrijd van MVV Maastricht tegen Roda JC Kerkrade, op zondag 24 maart in Kerkrade. De De Maastrichtse fans willen een statement maken, daar Roda slechts vierhonderd entreekaarten beschikbaar heeft gesteld. In het uitvak van het Parkstad Limburg Stadion is plek voor zeker duizend supporters.

Roda JC laat via een woordvoerder aan 1Limburg weten dat het toelaten van 'slechts' vierhonderd supporters geen besluit van de club, maar van de lokale vierhoek is. De club wil derhalve niet inhoudelijk reageren en wijst naar de autoriteiten. Op Facebook geeft het Supportersoverleg MVV Maastricht aan dat bestuur en lokale autoriteiten nog bij Roda hebben aangedrongen meer kaarten beschikbaar te stellen.

Aan dat verzoek is door Roda JC echter geen gehoor gegeven. De Supportersclub MVV, Angel-side, Trepke-B en Veer zien MVV tonen zich nu solidair en weigeren naar Kerkrade af te reizen. “We gaan samen of we gaan niet”, geven de supporters in een gezamenlijke verklaring aan. Het feit dat de supporters dubbel gefouilleerd zouden worden en camera's, vlaggen en spandoeken verboden zou zijn, leidde eveneens tot onvrede onder de supporters.

Daarnaast zouden andere clubs wraakacties richting de MVV-aanhang hebben aangekondigd. Paul Penders kan de eensgezindheid van de aanhang wel waarderen. “Of wij als clubleiding wel naar het Parkstad Limburg Stadion gaan? Daar is het nu nog wat vers voor, dat weten we nog niet”, vertelt de directeur. “We betreuren het besluit van de lokale vierhoek, maar zullen dat moeten accepteren.”

Eerder dit seizoen hield de politie na afloop van de wedstrijd in De Geusselt zeventien supporters aan. MVV stond bij die wedstrijd eveneens vierhonderd Roda-aanhangers toe in het uitvak.