De onorthodoxe weg van de ‘Spaanse De Bruyne’ naar de Europese top

ZAGREB - In de zomer van 2014 besloot Daniel Olmo Carvajal, kortweg Dani Olmo, zijn heil ergens anders te gaan zoeken. De toen zestienjarige aanvallende middenvelder had zeven jaar in de jeugdopleiding van Barcelona gespeeld en stond binnen La Masía te boek als groot talent, maar zag te weinig perspectief in Catalonië. Dat de keuze vervolgens op Dinamo Zagreb viel, was betrekkelijk verrassend te noemen. In Kroatië heeft hij zich echter stormachtig ontwikkeld, waardoor de Europese topclubs momenteel in de rij staan. Een nadere kennismaking met de ‘Spaanse Kevin De Bruyne’.

Door Chris Meijer

Olmo was zeker niet het eerste talent dat de jeugdopleiding van Barcelona al vroegtijdig verliet. Cesc Fàbregas, Gerard Piqué en Héctor Bellerín kozen bijvoorbeeld ook op jonge leeftijd voor een vertrek, maar trokken wel allemaal naar Engeland. Dat Olmo, geboren in een voorstad van Barcelona en in 2007 door Barça overgenomen van Espanyol, koos voor een overstap naar Kroatië, was behoorlijk verrassend. De aanvallende middenvelder had zelf goed nagedacht over zijn toekomst bij Dinamo Zagreb. “Er is geen enkele club waar ik op mijn leeftijd zoveel kansen had gekregen als bij Dinamo”, zei Olmo in gesprek met Jutarnji. De opleiding van de negentienvoudig kampioen van Kroatië staat te boek als een van de beste van de wereld. Veertien spelers van de Kroatische selectie, die afgelopen zomer de finale haalde op het WK in Rusland, waren een product van de academie van Dinamo Zagreb, onder wie Luka Modric, Mateo Kovacic, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko en Andrej Kramaric.

“Ik ontwikkel me hier een stuk sneller dan ergens anders, bijvoorbeeld La Masía. Mijn ploeggenoten bij Barcelona waren in eerste instantie geshockeerd, maar later begrepen ze dat de stap naar Dinamo de juiste was. Terwijl ik al seniorenvoetbal speel, moeten zij nog minimaal twee of drie jaar wachten. Als ze dan het betaald voetbal nog weten te halen. Het was niet gemakkelijk om de beste club ter wereld te verlaten, maar ik heb er geen spijt van. Het is moeilijk om Barcelona met een andere club te vergelijken, maar de standaard ligt bij Dinamo erg hoog. Dat ze zulke topspelers hebben opgeleid, betekent dat er goed werk geleverd wordt”, zo legde de aanvallende middenvelder zijn overstap uit. Het perspectief op vlieguren op het hoogste niveau is de belangrijkste overweging van Olmo geweest om naar Kroatië te verkassen. Wat dat betreft is hij niet teleurgesteld, want in februari 2015 maakte hij al op zestienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Dinamo. Waar Olmo het in zijn eerste drie jaar nog moest stellen met afwisselend optredens in het eerste elftal, het beloftenteam (dat uitkomt op het tweede niveau van het Kroatische voetbal) en de Onder-19 (in de Youth League), is hij sinds vorig seizoen een vaste waarde in de hoofdmacht.

De inmiddels twintigjarige Olmo heeft zo al 87 wedstrijden op het hoogste niveau achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 19 doelpunten en 19 assists. Aan de hand van de aanvallende middenvelder overleefde Dinamo Zagreb voor de eerste keer in de geschiedenis de groepsfase van een Europees toernooi, door in een Europa League-poule met Fenerbahçe, Anderlecht en Spartak Trnava ongeslagen bovenaan te eindigen. In december 2018 werd Olmo gekozen tot voetballer van het jaar in de Kroatische 1. Hrvatska Nogometna Liga, waarmee hij in de voetsporen trad van onder meer Modric, Mario Mandzukic en Kramaric. In de Golden Boy-verkiezing, die afgelopen jaar werd gewonnen door Matthijs de Ligt, eindigde Olmo als elfde. Na een kleine vijf jaar in dienst van Dinamo Zagreb heeft hij inmiddels al drie landstitels en drie Kroatische bekers op zijn palmares staan. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de Spanjaard zich in Kroatië in de kijker heeft gespeeld bij diverse Europese clubs.

In een eerder stadium werd zijn naam al gelinkt aan 1.FSV Mainz 05, Liverpool en Manchester United. Dinamo Zagreb zou reeds een bod van twaalf miljoen euro van Valencia hebben geweigerd, terwijl ook AC Milan in januari concreet bezig was met de komst van Olmo. Doordat Hakan Çalhanoglu uiteindelijk niet naar RB Leipzig vertrok, konden i Rossoneri echter niet doorpakken in de strijd om de aanvallende middenvelder. Het Spaanse Sport bracht de naam van Olmo vorige maand in verband met een terugkeer naar Barcelona, terwijl L’Équipe melding maakte van concrete interesse van Real Madrid. Beide Spaanse grootmachten zouden reeds een bod hebben uitgebracht in de hoofdstad van Kroatië: de Koninklijke heeft naar verluidt 26 miljoen euro over voor Olmo, één miljoen meer dan de aanbieding van de aartsrivaal uit Catalonië. Het is daardoor aannemelijk dat Dinamo Zagreb aan het einde van dit seizoen afscheid moet nemen van zijn sterspeler, ondanks dat zijn contract nog tot medio 2021 loopt.

Sinds kort is zijn naam ook in Spanje nadrukkelijk op de radar verschenen. In oktober ontving Olmo zijn eerste uitnodiging voor Jong Spanje, wat voor hem als een definitieve erkenning moet hebben gevoeld. Lang bleef een invitatie voor het hoogste Spaanse jeugdelftal namelijk uit. Zo lang, dat een overstap naar een interlandcarrière voor Kroatië een serieuze optie leek. Zeker nadat Olmo een Kroatisch paspoort ontving en de voetbalbond van Kroatië hem graag in het rood-wit geblokte shirt wilde zien. “Ik blijf hopen op een uitnodiging voor de Onder-21 van Spanje. Inmiddels speel ik al drie seizoenen op het hoogste niveau in Kroatië en nog steeds heb ik dat niet kunnen bereiken. Het is van kinds af aan mijn droom geweest om voor Spanje te spelen”, sprak Olmo vorig jaar in een interview met AS. “Al het papierwerk rond mijn Kroatische paspoort is gedaan. Als Spanje me in de toekomst niet wil oproepen, kan ik voor Kroatië spelen. Het is een eer dat de nummer twee van het laatste WK mij graag wil hebben. Wie wil er niet samen met spelers als Modric en Rakitic spelen?”

Olmo namens Spanje Onder-16 in 2014.

“Dat ik nu een Kroatisch paspoort heb, betekent niet dat ik voor Kroatië ga spelen. De Kroatische nationaliteit levert me simpelweg de nodige voordelen op. Ik heb wat dat betreft nooit druk gevoeld. Kroatië is mijn tweede thuisland, dat heb ik altijd gezegd. Het is mijn droom om voor Spanje te spelen. Ik was trots toen ik hoorde dat Kroatië me wilde hebben, maar Spanje is mijn vaderland”, benadrukte de aanvallende middenvelder later in gesprek met 24sata. Langzaam maar zeker lijkt zich men in Spanje te realiseren dat er met Olmo een nieuwe parel voor de deur kan staan. “Hij vertegenwoordigt het Barcelona-DNA. Ondanks dat hij al snel vertrokken is, beheerst hij het positiespel dat zo kenmerkend is voor Barça. Dat moet niet onopgemerkt zijn gebleven bij Josep Guardiola”, zo schreef Sport onlangs over Olmo. “Guardiola kijkt graag naar spelers voor de toekomst. Olmo heeft dezelfde stijl als De Bruyne, die een sleutelspeler is in het elftal van Guardiola, en Dani zou wat dat betreft een ideale aankoop voor hem zijn.”

Desondanks wordt er het meest gesproken over een eventuele terugkeer naar Barcelona. “Ik volg ze nog steeds en ik ben heel blij dat mijn vriend Carles Aleñá geregeld aan spelen toekomt. Ik heb er geen spijt van dat ik de club heb verlaten, al was dat een hele lastige beslissing”, vertelde Olmo aan Sport. Mogelijk treedt hij in de toekomst nog in de voetsporen van een andere in Terrassa geboren middenvelder: Xavi Hernández. La Calculadora zag evenals Olmo het levenslicht in de voorstad van Barcelona. “Ik zal altijd een fan blijven, heb zeven jaar bij de club gezeten. Welke speler zou een terugkeer bij een dergelijke club uitsluiten? We zullen zien wat er gaat gebeuren in de toekomst, maar ik zal geen enkele deur sluiten. Mijn toekomst laat ik voorlopig aan mijn zaakwaarnemer over, ik wil me alleen focussen op het voetbal.”