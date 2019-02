Juventus richt vizier op tweetal van Atlético Madrid

Deportivo Alavés wil graag langer door met Abelardo. De Basken zijn dit seizoen een van de verrassingen in LaLiga en willen de oefenmeester graag een contractvoorstel doen zodra men theoretisch verzekerd is van lijfsbehoud. (Marca)

Valencia is tevreden over de ontwikkeling van Denis Cheryshev en wil de Russische middenvelder voor zeven miljoen euro definitief inlijven. Cheryshev wordt op dit moment nog gehuurd van Villarreal. (Marca)

Juventus is gecharmeerd van de middenvelder en heeft bij Atlético reeds geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid.