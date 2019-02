Excelsior verslaat FC Emmen en evenaart prestatie uit september 2010

Excelsior heeft zondagmiddag zeer goede zaken gedaan in de kelderkraker tegen FC Emmen. De Rotterdammers wonnen in Kralingen na een 0-1 achterstand met 2-1 en laten de degradatiezone in ieder geval voor dit weekeinde achter zich. Na een gezapige eerste helft kwam vooral de thuisploeg na rust los en aan de hand van de jonge huurling Marcus Edwards werden drie belangrijke punten uit het vuur gesleept: 2-1. Voor het eerst sinds september 2010 heeft Excelsior drie thuisduels op rij in de Eredivisie gewonnen.

Dick Lukkien had in het Van Donge & De Roo Stadion weinig redenen zijn elftal aan te passen. De ploeg uit Drenthe won vorige week met 3-2 van ADO Den Haag en dus stuurde Lukkien dezelfde elf het veld in. Bij Excelsior ontbrak de zieke Jeffey Fortes, die werd vervangen door rechtsback Siebe Horemans. De aanwezige supporters kregen in de eerste helft weinig voorgeschoteld. In Rotterdam begon FC Emmen iets sterker en via met name Michael de Leeuw werden kleine speldenprikjes uitgedeeld. Excelsior pakte het initiatief vervolgens over met linksback Lorenzo Burnet als meest gevaarlijke man. In het vijandelijke strafschopgebied ontbrak het voor de rust echter aan het spreekwoordelijke vuurwerk.

Na de thee kwam er snel een einde aan het persoonlijke feestje van Luigi Bruins. De middenvelder speelde zondagmiddag zijn 200e officiële wedstrijd voor Excelsior, maar moest kort na aanvang van de tweede helft afhaken met een blessure. Toch begon de thuisploeg sterker aan het tweede bedrijf, maar bleven grote kansen opnieuw uit. Aan de overkant was het vervolgens wel raak voor FC Emmen, dat via De Leeuw op 0-1 kwam. De aanvaller knikte raak na een voorzet van Caner Cavlan en maakte zijn eerste doelpunt voor FC Emmen. Lang kon er echter geen feest worden gevierd in het uitvak, want twee minuten na de openingstreffer lag de bal via Edwards aan de overkant achter doelman Kjell Scherpen: 1-1.

Dat doelpunt zorgde plotseling voor veel vertrouwen bij de thuisploeg. FC Emmen kwam er steeds moeilijker uit en moest kort na de gelijkmaker al de tweede tegentreffer slikken. Een snelle vrije trap van Ryan Koolwijk kwam via Edwards bij invaller Dennis Eckert. De Duitser bleef oog in oog met Scherpen koel en schoof Excelsior op voorsprong. Emmen had het vervolgens erg lastig met de Zuid-Hollanders, die via Edwards de voorsprong uit hadden kunnen breiden. De bezoekers namen in de slotfase meer risico en dat leverde veel ruimte op voor de thuisploeg. Eckert, Mounir El Hamdaoui en Ali Messaoud hadden het vizier niet op scherp staan.

Door de overwinning verlaat Excelsior de gevarenzone en stijgt de ploeg naar de veilige veertiende plek. Emmen gaat juist de degradatiezone in en staat zestiende met 24 punten. De club uit Drenthe heeft evenveel punten als nummer vijftien sc Heerenveen, maar de Friezen hebben een beter doelsaldo. De verschillen in de kelder van de Eredivisie zijn bijzonder klein. Nummer negen FC Groningen heeft maar drie punten meer dan Emmen. Volgende week gaat Excelsior op bezoek bij FC Utrecht en speelt FC Emmen in eigen stadion tegen Vitesse.