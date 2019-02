Wederom hommeles rondom Mauro Icardi na openlijke familieruzie

Mauro Icardi en zijn vrouw Wanda Nara maken zich momenteel niet geliefd bij Internazionale. De spits van de Italiaanse club heeft zijn contract nog altijd niet verlengd en dat zorgt voor veel wrijving in het Giuseppe Meazza. Er gaat deze week geen dag voorbij of de Argentijnse aanvaller verschijnt om een vervelende reden in de Italiaanse pers. Nu is er een vete tussen Mauro en zijn zus Ivana, die deze week op televisie verscheen in Italië en Argentinië.

Ivana Icardi krijgt namelijk haar neefjes niet meer te zien en is daar niet blij mee. Ze geeft Mauro's vrouw Wanda daar de schuld van. "Hij heeft iemand nodig, die echt zijn belangen in het hart heeft en zorgt voor zijn zakelijke transacties", aldus Ivana. Icardi was niet te spreken over de preek van zijn zus en reageerde via Twitter. "Je zult niets bereiken met deze strategie. En vergeet niet om te vragen naar enkele van je andere zes broers, aangezien je dat nooit doet op Twitter. Doei."

Wanda is naast zijn echtgenote ook de zaakwaarnemer van Icardi. Zij is ook degene die met Internazionale onderhandelt over een nieuw contract tussen beide partijen. Die gesprekken lijken echter op niets uit te lopen en andere topclubs liggen op de loer. Real Madrid en Juventus hadden in het verleden interesse, maar haakten om verschillende redenen af. Volgens Marca wilde Real niet meer onderhandelen met Wanda en zetten de Spanjaarden daarom een streep door de komst van Icardi.

"Deze versie is volledig onjuist. Misschien zal de tijd me gelijk geven, net zoals toen ik zei dat er interesse was van een Italiaans team", stelt Wanda. “Ik werd behandeld als een leugenaar en een maand later bevestigde hun technisch directeur de interesse." Juventus-directeur Fabio Paratici bevestigde dat zijn club wel degelijk geïnteresseerd was geweest in Icardi, maar men voor Cristiano Ronaldo was gegaan.

Icardi moest deze week zijn aanvoerdersband inleveren bij Inter. Daarnaast liet hij de Europa League-wedstrijd tegen Rapid Wien (0-1 overwinning) donderdag aan zich voorbij gaan en mist hij de competitiewedstrijd van zondag (18.00 uur) tegen Sampdoria. Het is duidelijk dat de spits en zijn vrouw zich niet geliefd maken bij de aanhang van Inter. Zaterdagavond werd de auto van Wanda zelfs bekogeld met stenen door boze supporters. Icardi speelt al sinds 2013 in Milaan en heeft op dit moment een contract tot de zomer van 2021.