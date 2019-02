Man United moet voorrang verlenen aan Barça en Real

Mesut Özil bevindt zich op een zijspoor bij Arsenal en hoeft onder Unai Emery niet op veel kansen te rekenen. De Duitser is echter niet van plan om zich te laten verhuren. (Daily Mirror)

Chelsea is overtuigd dat Gonzalo Higuaín voor minder dan de afgesproken som van 36 miljoen euro overgenomen kan worden van Juventus. De Argentijn wordt in eerste instantie tot het einde van het seizoen gehuurd. (ESPN)