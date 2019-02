Verhuurde Ajacied niet tevreden: ‘Omdat ik te wisselvallig ben geweest’

Ajax krijgt zondagmiddag om 12.15 uur bezoek van NAC Breda, dat in 2019 nog geen competitiewedstrijd wist te winnen en na de 3-0 nederlaag tegen De Graafschap hekkensluiter van de Eredivisie is. Ajax-huurling Benjamin van Leer verdedigt dit seizoen het doel van de Bredanaars en hij moet zondag een nederlaag zien te voorkomen tegen de club waar hij onder contract staat. De sluitpost verwacht een getergd Ajax in de Johan Cruijff ArenA na nederlagen tegen Heracles Almelo en Real Madrid.

“Ajax is de betere ploeg, of ze nu goed of slecht spelen tegen Real Madrid. We gaan daar een zware kluif krijgen”, spreekt Van Leer zijn verwachting uit tegenover De Telegraaf. “Ik verwacht ook niet dat ze moe zijn na de wedstrijd tegen Real. Ze hebben daar genoeg vakkundige mensen rondlopen en de faciliteiten om de spelers weer snel opgeladen te krijgen.”

Van Leer zegt niet te vrezen voor een monsternederlaag. “Daar denk ik helemaal niet aan”, aldus de keeper. “Ik concentreer me op mijn eigen wedstrijd en ga er alles aan doen om mijn doel schoon te houden. Al weet ik ook wel dat dat een heel karwei gaat worden, want Ajax heeft zoveel kwaliteit.”

Ajax haalde met Bruno Varela een extra keeper naar Amsterdam. Hoe Van Leer tegen zijn toekomst bij Ajax aankijkt? “Na dit seizoen sta ik nog twee jaar onder contract. Ik ben niet tevreden tot nu toe, omdat ik te wisselvallig ben geweest. Ik kan beter en dat moet ik weer laten zien voordat ik ga praten over hoe ik mijn toekomst zie.”