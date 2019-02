Olde Riekerink wijst op zwakke statistiek PSV: ‘Ze komen hier niet graag’

De supporters van sc Heerenveen hebben dit seizoen nog weinig kunnen genieten. De club staat na 21 wedstrijden op de 15e plek en heeft slechts een puntje meer dan Excelsior, dat in de degradatiezone staat. En dan komt zaterdagavond (19.45 uur) ook nog eens koploper PSV op bezoek in het Abe Lenstra Stadion. Trainer Jan Olde Riekerink is zich als geen ander bewust van de situatie en hoopt op betere resultaten tijdens het restant van het seizoen.

Lijstaanvoerder PSV verloor dit seizoen pas een keer en stevent af op een nieuwe landstitel. Olde Riekerink weet echter wat zijn ploeg moet brengen tegen de Eindhovenaren. "Het is een uitdagende wedstrijd voor ons. Het moet voor ons eigenlijk qua intensiteit een soort van Champions-Leaguewedstrijd worden, met alles erop en eraan. PSV heeft hier de laatste zes seizoenen niet gewonnen. Ze komen hier niet graag. Dat is een gegeven", vertelde de oefenmeester in gesprek met de Leeuwarder Courant.

De ploeg uit Heerenveen won deze voetbaljaargang pas vijf keer. Alleen De Graafschap (vijf overwinningen) en hekkensluiter NAC Breda (vier zeges) doen het wat dat betreft niet beter dan de Friezen. "Iedereen is doodziek van de positie waarop we staan", zei Olde Riekerink. "Niemand bagatelliseert dat en iedereen wil weg van die vijftiende plaats. Ik weet waar wij de punten moeten gaan halen. En ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. We hebben een goede serie nodig", aldus de geboren Hengeloër.

Olde Riekering kan tegen PSV geen beroep doen op rechtsbacks Sherel Floranus en Doke Schmidt. Doelman Trevor Doornbusch zit ook niet bij de selectie vanwege een schouderblessure. Eerder dit seizoen ging Heerenveen in Eindhoven kansloos met 3-0 onderuit. Hirving Lozano opende voor de rust de score en deed na de pauze nogmaals een duit in het zakje. Tussendoor werd Morten Thorsby bij Heerenveen naar de kant gestuurd en had topschutter Luuk de Jong voor de tweede Eindhovense treffer gezorgd.