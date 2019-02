Raiola beloofde PEC-speler toptransfer en Ferrari bij vijftien goals

Thomas Lam staat zijn mannetje in de verdediging van PEC Zwolle, maar weet ook voor het doel de rust te bewaren. De Fins international scoorde tot dusverre viermaal in de Eredivisie dit seizoen en is daarmee de meest scorende verdediger. Lam is niet altijd verdediger geweest en hij denkt dat hij zijn scoringsdrang heeft overgehouden aan zijn tijd als middenvelder.

De voornaamste taak van Lam is het uitschakelen van zijn tegenstander, maar nog liever maakt hij een doelpunt. “Als je mij de keuze geeft tussen een wereldtackle en een doelpunt, kies ik voor het doelpunt. Ik hou van scoren”, zegt Lam tegenover De Stentor, die zijn scoringsdrang wel kan verklaren. “In de jeugd van AZ stond ik op het middenveld en pikte ik altijd wel mijn goals mee. Ik zie mezelf ook niet als een verdediger pur sang, ben avontuurlijk en draag wil belangrijk zijn in het positiespel”, laat hij weten.

Samen met zaakwaarnemer Mino Raiola heeft Lam een opvallende weddenschap gesloten. “Hij zei voor de grap dat als ik er vijftien zou maken, hij een Ferrari voor mij zou kopen en mij naar een topclub zou brengen. Ik zei dat hij dat kon vergeten. Vijftien is te veel”, vermoedt Lam. “Misschien moet ik de penalty’s ook gaan opeisen. Vrije trappen krijgen we bij PEC toch niet, haha.”

De verdediger gaat ook nog in op de samenwerking met Jaap Stam, trainer van de Zwollenaren. “Elke training leren we nieuwe dingen. Jaap heeft er gewoon verstand van en hij is uniek in hoe goed hij dat overbrengt”, zeg Lam over de samenwerking met de voormalig topverdediger. “Ik zie het als een voorrecht om met hem te werken. Elke verdediger wil dat."