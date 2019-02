Simeone weerstaat lokroep uit Italië en verlengt verblijf in Madrid

Diego Simeone heeft donderdag zijn contract bij Atlético Madrid met twee jaar verlengd, zo maakt de Spaanse topclub bekend via de officiële kanalen. De Argentijnse oefenmeester lag in eerste instantie nog vast tot medio volgend jaar en heeft nu zijn handtekening gezet onder een tot 2022 doorlopende verbintenis.

Als de 48-jarige Simeone dat contract helemaal uitdient is het elf jaar werkzaam geweest als hoofdtrainer van Atlético. De voormalige middenvelder stapte in 2011 in bij de Madrilenen en kan nu al terugkijken op een uiterst succesvolle periode. Zo won El Cholo als trainer van Atlético onder meer de Spaanse landstitel, een Copa del Rey en tweemaal de Europa League. Bovendien werd tweemaal de finale van de Champions League bereikt.

De keuze van Simeone om zijn contract te verlengen zal als een tegenvaller komen voor Internazionale, aangezien de oefenmeester in Milaan werd genoemd als mogelijke opvolger van Luciano Spalletti. De Argentijn kwam als speler al uit voor i Nerazzurri, al stond hij, verspreid over twee periodes, ook vijf jaar in het shirt van Atlético op het veld.