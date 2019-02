Endt blikt terug: ‘Toen was Real een topclub en had Ajax nog niet die status’

David Endt is ervan overtuigd dat Ajax in de Johan Cruijff ArenA kans maakt tegen Real Madrid. De Amsterdammers nemen het woensdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League op tegen de regerend kampioen van Europa. De voormalig teammanager van Ajax hoopt in elk geval een team te zien dat durft te voetballen tegen de Koninklijke. "Durf staat met gouden letters in het Ajax-banier geschreven."

Door Peter van Drunen

Endt is van kindsbeen af verbonden aan zijn geliefde Ajax. Eerst als jeugdspeler, vanaf 1989 in de rol van perschef en sinds 1999 nog veertien jaar als teammanager. Zelfs de eerste wedstrijd van de Amsterdammers tegen los Blancos, in het Olympisch Stadion in 1967, heeft hij nog helder op het netvlies. "In die tijd was Real al een absolute topclub. Ajax had nog niet de status van nu, had internationaal nog geen prijzen gewonnen. Toch werd het toen 1-1 en dat werd gezien als een acceptabele uitslag. Toch wilde men meer en dat is typisch Amsterdams", zegt Endt.

Bekijk hierboven het volledige interview met David Endt over de Champions League-ontmoeting tussen Ajax en Real Madrid.

Met minder warme gevoelens blikt de journalist terug op de laatste ontmoeting met de Madrilenen in Amsterdam. Ajax verloor in oktober 2012 met liefst 1-4 dankzij drie goals van Cristiano Ronaldo en een van Karim Benzema. Niklas Moisander maakte destijds de enige tegentreffer. "We verloren toen kansloos in de ArenA, maar het verleden is geen garantie voor wat er nu gebeurt", spreekt Endt hoopvol. "Als Ajax onbevangen speelt en durft druk te zetten, dan kunnen ze het Madrid in elk geval heel lastig maken. Dat moet dan wel met een bepaalde intelligentie gebeuren door achterin niet teveel ruimte weg te geven, want Benzema in topvorm is een gevaar op zich."