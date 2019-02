Jesse Lingard: ‘Hij is nog zo jong, dat is gewoon beangstigend’

Vanavond neemt Manchester United het op tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Sinds het ontslag van José Mourinho en de aanstelling van Ole Gunner Solskjaer hebben the Mancunians de weg omhoog in geslagen. In dit exclusieve interview vertelt Jesse Lingard over de recente ontwikkelingen bij de club, zijn nieuwe trainer, de ontmoeting met PSG en een van hun sterspelers in het bijzonder.

Bekijk het interview hieronder of abonneer en kijk op ons YouTube-kanaal!