FA Cup: programma en uitslagen achtste finales

Deze week worden de achtste finales van het oudste bekertoernooi ter wereld afgewerkt: de FA Cup. In augustus begonnen 644 teams aan de kwalificatiecyclus voor het hoofdtoernooi van de FA Cup. Naast de 48 teams uit de League One en de League Two plaatsten 32 clubs zich via de kwalificatie voor de eerste fase van het Engelse bekertoernooi.

Derde ronde

Tranmere Rovers (League Two) - Tottenham Hotspur 0-7

Llorente (3x), Aurier (2x), Son, Kane

Sheffield Wednesday (Championship) - Luton Town (League One) 0-0

Manchester United - Reading (Championship) 2-0

Mata, Lukaku

Shrewsbury Town (League One) - Stoke City (Championship) 1-1

Norburn, Crouch

Bournemouth - Brighton & Hove Albion 1-3

Pugh; Knockaert, Bissouma, Andone

West Ham United - Birmingham City (Championship) 2-0

Arnautovic, Carroll

Burnley - Barnsley (League One) 1-0

Wood

West Bromwich Albion (Championship) - Wigan Athletic (Championship) 1-0

Sako

Bolton Wanderers (Championship) - Walsall (League One) 5-2

Magennis (3x), Donaldson, Guthrie (e.d.); Cook, Beevers (e.d.)

Gillingham (League One) - Cardiff City 1-0

List

Brentford (Championship) - Oxford United (League One) 1-0

Maupay

Everton - Lincoln City (League Two) 2-1

Lookman, Bernard; Bostwick

Chelsea - Nottingham Forest (Championship) 2-0

Morata (2x)

Derby County (Championship) - Southampton 2-2

Marriott, Lawrence; Redmond (2x)

Accrington Stanley (League One) - Ipswich Town (Championship) 1-0

Kee

Fleetwood Town (League One) - AFC Wimbledon (League One) 2-3

Madden, Evans; Barcham, Hartigan, Appiah

Middlesbrough (Championship) - Peterborough United (League One) 5-0

Assombalonga (2x), Friend, Wing, Fletcher

Aston Villa (Championship) - Swansea City (Championship) 0-3

Baker-Richardson, Dyer, Fulton

Crystal Palace - Grimsby Town (League Two) 1-0

Jordan Ayew

Bristol City (Championship) - Huddersfield Town 1-0

Brownhill

Blackpool (League One) - Arsenal 0-3

Willock (2x), Iwobi

Norwich City (Championship) - Portsmouth (League One) 0-1

Green

Newcastle United - Blackburn Rovers (Championship) 1-1

Ritchie; Dack

Millwall (Championship) - Hull City (Championship) 2-1

Ferguson (2x); Toral

Preston North End (Championship) - Doncaster Rovers (League One) 1-3

Hughes; Marquis, Anderson, Wilks

Fulham - Oldham Athletic (League Two) 1-2

Odoi; S. Sturridge, Lang

Manchester City - Rotherham United (Championship) 7-0

Sterling, Foden, Ayayi (e.d.), Gabriel Jesus, Mahrez, Otamendi, Sané

Woking (National League South) - Watford 0-2

Hughes, Deeney

Queens Park Rangers (Championship) - Leeds United (Championship) 2-1

Oteh, Bidwell; Halme

Sheffield United (Championship) - Barnet (National League) 0-1

Coulthirst

Newport County (League Two) - Leicester City 2-1

Matt, Amond; Ghezzal

Wolverhampton Wanderers - Liverpool 2-1

Jimenez, Neves; Origia

Replays

Luton Town (League One) - Sheffield Wednesday (Championship) 0-1

Nuhiu

Stoke City (Championship) - Shrewsbury Town (League One) 2-3

Campbell (2x); Bolton, Okenabirhie, Laurent

Blackburn Rovers (Championship) - Newcastle United 2-4

Armstrong, Lenihan; Longstaff, Roberts, Joselu, Pérez

Southampton - Derby County (Championship) 2-2, Derby County wint na strafschoppen

Armstrong, Redmond; Wilson, Waghorn

Vierde ronde

Arsenal - Manchester United 1-3

Aubameyang; Sánchez, Lingard, Martial

Bristol City - Bolton Wanderers 2-1

O'Dowda, Eliasson; Beevers

Accrington Stanley - Derby County 0-1

Waghorn

Newcastle United - Watford 0-2

Gray, Success

Swansea City - Gillingham 4-1

McBurnie (2x), Celina, McKay; Rees

Shrewsbury Town - Wolverhampton Wanderers 2-2

Greg Docherty, Waterfall; Jiménez, Matt Docherty

Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion 0-0

Doncaster Rovers - Oldham Athletic 2-1

Whiteman (2x); Clarke

Middlesbrough - Newport County 1-1

Ayala; Dolan

Manchester City - Burnley 5-0

Gabriel Jesus, Bernardo Silva, De Bruyne, Long (e.d.), Agüero

Portsmouth - Queens Park Rangers 1-1

Brown; Wells

Millwall - Everton 3-2

Gregory, Cooper, Wallace; Richarlison, Tosun

AFC Wimbledon - West Ham United 4-2

Wagstaff (2x), Appiah, Sibbick; Pérez, Anderson

Crystal Palace - Tottenham Hotspur 2-0

Wickham, Townsend

Chelsea - Sheffield Wednesday 3-0

Willian (2x), Hudson-Odoi

28 januari

Barnet - Brentford 3-3

Coulthirst (2x), Sparkes; Watkins, Maupay, Canos

Replays

Brentford - Barnet 3-1

Canos, Jeanvier, Maupay; Tutonda

Queens Park Rangers - Portsmouth 2-0

Wells, Smith

Newport County - Middlesbrough 2-0

Willmott, Amond

Wolverhampton Wanderers - Shrewsbury Town 3-2

Doherty (2x), Cavaleiro; Bolton, Laurent

West Bromwich Albion - Brighton & Hove Albion 1-3

Bartley; Murray (2x), Andone

Achtste finales

vrijdag 15 februari

Queens Park Rangers - Watford 0-1

Capoué

zaterdag 16 februari

Brighton & Hove Albion - Derby County 2-1

Knockaert, Locadia; Cole

16.00 uur AFC Wimbledon - Millwall

18.30 uur Newport County - Manchester City

zondag 17 februari

14.00 uur Bristol City/Wolverhampton Wanderers

17.00 uur Doncaster Rovers - Crystal Palace

17.00 uur Swansea City - Brentford

maandag 18 februari

20.30 uur Chelsea - Manchester United

Kwartfinale

Loting: 18 februari

Eerste speeldatum: 16 maart

Halve finale

Loting: 18 februari

Eerste speeldatum: 6 april

Finale

Speeldatum: 18 mei