Manchester City heeft beet en breekt records met miljoenendeal

Manchester City heeft zich verzekerd van de diensten van Zack Steffen. Colombus Crew SC, de huidige werkgever van de 23-jarige doelman, bevestigt dinsdag, na een geruchtenstroom van enkele weken, via de officiële kanalen dat de zesvoudig Amerikaans international in de zomer van 2019 de overstap naar de Engelse topclub gaat maken.

De club uit de Major League Soccer wil niet bekendmaken hoeveel geld er gemoeid gaat met de transfer, maar Columbus Crew meldt wel dat het de duurste uitgaande transfer voor een doelman uit de MLS ooit is én de duurste uitgaande transfer van de club aller tijden. Steffen heeft tot op heden 63 wedstrijden gespeeld voor de MLS-club.

The Athletic meldde eerder dat de transfersom 6,1 tot 8,8 miljoen euro bedraagt. Steffen begon zijn loopbaan bij West Chester United en stond hierna onder de lat bij FC Delco, Maryland Terrapins, SC Freiburg, Pittsburgh en dus bij Columbus Crew. De zesvoudig A-international werd dit jaar verkozen tot Doelman van het Jaar in de MLS en werd al in verband gebracht met diverse Europese clubs.

“Het geeft een geweldig gevoel wanneer je zulke aanbiedingen krijgt”, vertelde Steffen in september. “En ik wil ook graag naar Europa. Wanneer dat gaat gebeuren, daar heb ik weinig over te zeggen. Maar ik denk wel dat alles met een reden gebeurt. Het is nu nog niet gebeurd en dus gaan we verder bij Columbus. Ik zit hier goed en heb geweldige ploeggenoten en coaches. Ik ben blij.”