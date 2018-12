Man United heeft betere papieren dan Barça en Man City

(The Sun)

Zowel Tottenham Hotspur als Manchester United heeft Dennis Man van het Roemeense FCSB op de korrel. De jonge buitenspeler werd eerder in verband gebracht met een transfer naar Fenerbahçe. (The Sun)

Na ruim zes jaar kan Steven Davis in januari terugkeren op het oude nest. Rangers heeft groen licht gekregen om de Noord-Ierse middenvelder, die bij Southampton geen vaste waarde meer is, terug te halen naar Glasgow. (Scottish Sun)

Ook Barcelona, Manchester City and Tottenham Hotspur zijn nadrukkelijk geïnteresseerd in de middenvelder.

De toekomst van Manny Perez ligt waarschijnlijk in Europa. Celtic biedt de Amerikaanse vleugelverdediger, onderdeel van de North Carolina FC Academy en jeugdinternational, een proefperiode. (Scottish Sun)

Rúben Neves verlaat Wolverhampton Wanderers mogelijk in januari. Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes is bezig om een transfer naar Juventus, waar zijn andere cliënt Cristiano Ronaldo onder contract staat, te realiseren. (Calciomercato)