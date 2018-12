Gözübüyük ‘baalt enorm’: ‘Hij had me nooit mogen roepen hiervoor’

Serdar Gözübüyük heeft gereageerd op de ophef die ontstond na zijn optreden in de competitiewedstrijd tussen VVV-Venlo en FC Groningen (0-0). De arbiter maakte de tongen los, door een rode kaart voor Jerold Promes terug te draaien. Na het bekijken van de videobeelden oordeelde Gözübüyük dat een gele kaart volstond, na een spijkerharde tackle van Promes op Ritsu Doan.

Gözübüyük erkent in gesprek met Voetbal International dat hij de beslissing nooit had moeten intrekken. Het is 'enorm balen' voor de arbiter, zo geeft hij toe. "Ik zat gewoon goed in eerste instantie met de rode kaart", blikt Gözübüyük terug. "Gewoon stom, ik ben gaan twijfelen terwijl ik overtuigd was van rood, dit is een kant van het VAR-systeem die we niet moeten willen."

Videoscheidsrechter Siemen Mulder had Gözübüyük 'nooit mogen roepen' voor deze overtreding, zo vindt de scheidsrechter. Hij benadrukt dat de VAR alleen moet ingrijpen als iets 'honderd procent niet goed is'. "Maar ik schuif de schuld niet af, ik neem uiteindelijk de beslissing. Als je als scheidsrechter geroepen wordt, moet je gaan kijken. Op het moment dat je geroepen wordt, weet je dat er twijfel is."

"De VAR is mijns inziens voor andere dingen", vervolgt Gözübüyük. "Overtredingen die achter je rug gebeuren, de handsbal van Maradona, het bedrog van Henry, de schwalbe laatst in de Champions League bij Manchester City. Dan help je een scheidsrechter. In zaken waar interpretatie een rol speelt, moet je het aan de scheidsrechter laten. Ik denk dat het er tijdens de evaluatie in de winterstop best pittig aan toe zal gaan straks."

Dick van Egmond, de scheidsrechtersbaas van de KNVB, stelt tegenover het Algemeen Dagblad dat de VAR fout zat. Hij noemt het jammer dat de videoscheidsrechter het advies gaf om de rode kaart terug te draaien én dat Gözübüyük erin meeging. "Dat willen we niet zien", stelt hij, om vervolgens Mulder gerust te stellen. "We maken een videoscheidsrechter na een fout niet meteen een koppie kleiner. We hebben niet voldoende wedstrijden met een VAR gespeeld om te kunnen constateren wie onderpresteert of het goed doet."