‘Hij zit heel dicht tegen de top van het eerste elftal van PSV’

PSV won vrijdagavond met 6-0 van Excelsior, waardoor de Eindhovenaren nog altijd koplopr zijn in de Eredivisie. Erick Gutiérrez begon tegen de Rotterdammers voor het eerst een Eredivisie-wedstrijd voor PSV en de Mexicaans international stelde niet teleur. Willy van de Kerkhof ziet het wel zitten in de 23-jarige zomeraankoop.

De oud-voetballer stelt bij Omroep Brabant vast dat de middenvelder goed speelde tegen de Kralingers. "Hij speelde een leuke wedstrijd en heeft veel snelheid, iets wat PSV nodig heeft. Hij zit heel dicht tegen de top van het eerste elftal. Ik denk dat we hem de komende weken wel vaker in de basis zien staan en er nog veel plezier aan gaan beleven."

Gutiérrez kwam afgelopen zomer over van het Mexicaanse Pachuca en speelde tot op heden dertien wedstrijden voor de Eindhovenaren, met vier doelpunten en evenzoveel assists tot gevolg. De twaalfvoudig Mexicaans international annex boezemvriend van Hirving Lozano ligt nog tot medio 2023 vast in het Philips Stadion.

Van de Kerkhof is blij dat PSV op schot was tegen Excelsior, maar had graag gezien dat de score hoger was uitgevallen. "Ze hadden eigenlijk met dubbele cijfers moeten winnen, maar het was positief om te zien dat ze negentig minuten lang gas bleven geven. Ze zijn op de goede weg", aldus de voormalig Oranje-international, die in de jaren zeventig en tachtig jarenlang actief was voor PSV.