Scorende Elvis Manu duwt Erwin Koeman dieper het moeras in

Fenerbahçe heeft zondag een pijnlijke nederlaag moeten incasseren. De ploeg van trainer Erwin Koeman verloor met 3-0 van directe concurrent Akhisarspor, waar Elvis Manu mocht invallen en de tweede treffer voor zijn rekening nam. Door de nederlaag zakken de Gele Kanaries af naar de zestiende plek in Turkije, terwijl Akhisarspor juist stijgt naar plek dertien.

Fenerbahçe keek na 26 minuten tegen een achterstand aan, mede door slap optreden van Harun Tekin. De doelman kon een afstandsschot niet in voldoende mate keren, waardoor Jeremy Bokila optimaal kon profiteren en de 1-0 tegen de touwen werkte. De ploeg van Koeman deed niet veel onder voor de directe concurrent, maar moest ondanks enkele mogelijkheden met een achterstand rusten.

In de tweede helft kreeg Fenerbahçe aardig wat kansen om de stand gelijk te trekken, maar Manu voltrok tien minuten voor tijd het vonnis voor de bezoekers. De Nederlander ontdeed zich van zijn directe tegenstander, snelde naar het vijandelijke doel af en rondde knap af: 2-0. Diep in blessuretijd werd het ook nog 3-0 via Adrien Regattin, waardoor Fenerbahçe zich nu terug kan vinden in de gevarenzone.