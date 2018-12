American Dream komt uit: Atlanta United gaat met MLS Cup aan de haal

Atlanta United heeft zaterdagavond lokale tijd de MLS Cup gewonnen, het toernooi van de winnaar van de Eastern Conference play-offs en die van de Western Conference play-offs. Ruim 73.000 toeschouwers in het uitverkochte Mercedes-Benz Stadium zagen hoe het team van de vertrekkende Gerardo Martino met 2-0 te sterk was voor Portland Timbers en daarmee de eerste prijs ooit verzamelde, nog geen twee jaar na de eerste officiële wedstrijd ooit.

Atlanta was de grote favoriet voor het winnen van het toetje van het seizoen in de Verenigde Staten. The Five Stripes waren na bijna een half uur spelen dicht bij de 1-0 toen Jeff Attinella met zijn vingertoppen kon voorkomen dat een omhaal van Miguel Almirón tegen de touwen ging. De 1-0 was uiteindelijk minder spectaculair. Na een goede tackle van Michael Parkhurst kwam de bal uiteindelijk bij Josef Martinez, die Attinella omspeelde en de bal voor de 35e keer deze voetbaljaargang in het lege doel werkte.

Negen minuten na de onderbreking verdubbelde Atlanta de voordelige marge. Martinez verlengde een vrije trap van Almiron op links naar de verste paal, waar Franco Escobar attent de 2-0 binnenwerkte. In het restant van de wedstrijd verdedigde Atlanta de comfortabele voorsprong, met de winst van de MLS Cup als resultaat. Atlanta speelt in augustus de Campeones Cup tegen de winnaar van de Mexicaanse competitie.

Atlanta was in het reguliere seizoen als tweede in de Eastern conference geëindigd, achter New York Red Bulls. In de Conference Finals moest de club uit New York alsnog zijn meerdere erkennen, maar door het resultaat van de MLS Cup gaat men net als Atlanta alsnog de Concacaf Champions League in. Portland Timbers eindigde als vijfde in de Western Conference en plaatste zich voor het seizoenstoetje door Sporting Kansas City in de Conference Finals te verslaan.