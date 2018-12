PSV’er krijgt advies van De Mos: ‘Hij is niet klaar voor de absolute top’

Steven Bergwijn is aan een uitstekend seizoen bezig bij PSV en het valt niet uit te sluiten dat hij in de zomer een transfer maakt naar een grotere competitie. Aad de Mos weet echter niet of het van de 21-jarige aanvaller verstandig zou zijn om zijn huidige werkgever uit Eindhoven te verlaten.

“Hij moet zich blijven ontwikkelen in de Eredivisie”, aldus De Mos in een interview met Omroep Brabant. “Als PSV weer de Champions League haalt, dan wordt hij daar ook beter van. Daarnaast kan hij nog proberen om een vaste plek in Oranje te veroveren.”

Frenkie de Jong ruilt Ajax waarschijnlijk voor 75 miljoen euro in voor Paris Saint-Germain en hij is ‘van een ander niveau’ dan Bergwijn, voegt De Mos eraan toe. “Matthijs (de Ligt, red.) en Frenkie excelleren al in de Champions League. Bergwijn nog niet. Hij is nog niet klaar voor de absolute top.”

De Mos, die in 1981 de trainer was van PSV, stelt dat Bergwijn wel ‘stabieler in zijn gedrag’ is dan de Memphis Depay uit diens PSV-periode. “Bergwijn is ook dynamischer en beter in de kleine ruimte.” Ondanks dat hij Bergwijn nu een transfer afraadt, is De Mos ervan overtuigd dat de flankspeler ‘de top’ kan halen.