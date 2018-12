Debutant schittert met prachtige assist: ‘Hij kan Barcelona 1 halen’

Barcelona boekte woensdag in de Copa del Rey een 4-1 overwinning op Cultural Leonesa. Ernesto Valverde gaf in dit duel spelers de kans die normaliter weinig aan voetballen toekomen, zoals Chumi, Juan Miranda, Carles Alena en Munir El Haddadi. En de trainer liet middenvelder Riqui Puig in de tweede helft zijn debuut maken.

De negentienjarige Puig bewees meteen zijn waarde, want met een handig lobje bereidde hij twintig minuten voor tijd de tweede treffer van Denis Suárez voor. “Er loopt veel talent in de jeugd rond en het is niet altijd nodig om naar spelers van buitenaf te kijken”, aldus een kritische Suárez na afloop van de wedstrijd in een interview met Mundo Deportivo.

“Ik feliciteer Riqui Puig met de geweldige wedstrijd die hij heeft gespeeld. Hij heeft de kwaliteiten om het eerste elftal te halen. Valverde heeft op de persconferentie gezegd dat vandaag een test was voor de minder gebruikelijke spelers. We zullen zaterdag zien of ik heb voldaan of niet”, verwijst Suárez naar het competitieduel met Espanyol.

Puig was na afloop logischerwijs tevreden over zijn inbreng: “Ik probeer altijd mijn best te doen. Voor vandaag waren mijn handen een beetje aan het beven, maar toch probeer ik altijd mijn best te doen, met een glimlach en met plezier. De jeugd is er altijd bij Barcelona. Soms ontbreken de kansen, maar als ze komen, dan moet je er ook gebruik van maken.”

Malcom

Malcom maakte de negentig minuten niet vol tegen Cultural Leonesa. De aanvaller liep in de slotfase een enkelblessure op en verliet met betraande ogen het veld. De Braziliaan heeft zijn enkel verstuikt, bevestigt Valverde op de persconferentie: “Ik denk niet dat het een serieuze blessure is, maar we moeten afwachten. Hij was angstig omdat het dezelfde enkel is die de vorige keer geblesseerd was”, zo wordt de trainer van Barcelona geciteerd.