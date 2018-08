Erfgenaam van Iniesta vernedert Eriksen: ‘Het is net poëzie’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Ricard Puig, het kroonjuweel van La Masia dat bijna weg moest.

Door Dominic Mostert

Voor het eerst sinds 2007 draagt níet Andrés Iniesta, maar een andere technicus rugnummer 8 bij Barcelona. Het heeft dan ook niet lang geduurd, totdat de vergelijkingen tussen Puig en Iniesta uit de kast werden getrokken. "Hij heeft veel karakter en dat merk je aan zijn spel. Hij speelt altijd met opgeheven hoofd. Het zou zomaar kunnen dat we de nieuwe Andrés Iniesta aan het werk hebben gezien", stelde oud-voetballer Daniele Massaro zondag, na de wedstrijd tussen AC Milan en Barcelona (1-0) op de International Champions Cup.

Dat was de tweede en voorlopig laatste wedstrijd van Puig in het shirt van Barça. Ook na zijn debuutwedstrijd, op 29 juli tegen Tottenham Hotspur (2-2, w.n.s.), werd de centrale middenvelder bewierookt op sociale media. Dat begon overigens al tijdens de wedstrijd, met name rond de 53ste minuut. Puig, ruim 25 minuten op het veld als vervanger van de geblesseerd uitgevallen André Gomes, anticipeert op het middenveld en zet Christian Eriksen in zijn hemd met een sombrero: een behendig tikje over de Deen heen. Daarna volgt een feilloze pass op Malcom.

Niet eens zozeer de actie zelf, maar de context maakt supporters van Barcelona gelukkig. Een achttienjarige debutant met zoveel lef en zelfvertrouwen ziet men graag. Een exponent van La Masia die een wereldster vernedert wiens waarde op ruim honderd miljoen euro wordt geschat, ook. En Puig bleef de hele wedstrijd de baas over Eriksen. De frêle spelverdeler van 1 meter 69 heeft een opvallende rust in zijn spel, strooit met scherpe passes en behoudt tegelijkertijd het overzicht. Ook in de strafschoppenserie wordt de spanning hem niet te veel.

In de laatste wedstrijd van Barcelona op de International Champions Cup, tegen Milan, valt Puig direct na de rust in. Opnieuw speelt de belofte alsof hij er al jaren staat. Ditmaal moet het publiek iets langer wachten op het hoogtepunt van Puig. Zes minuten voor tijd dartelt hij horizontaal over het veld, zo'n 25 meter van het doel af, in de zoektocht naar een opening. Milan staat compact, maar verliest de opgestoomde Nélson Semedo uit het oog. Puig niet. Met een messcherpe stiftbal lanceert hij de rechtsback, die vanuit een lastige hoek niet weet te scoren.

Een halve minuut voor het eind van de reguliere speeltijd zijn de rollen omgedraaid. Semedo bedient Puig, die de trekker van dichtbij zelf mag overhalen. Hij raakt de bal niet goed en doelman Gianluigi Donnarumma haalt opgelucht adem. Nog niet alles gaat goed bij Puig, maar veel wel. Dat zien ook de juryleden van de ABN Amro Future Cup, het internationale toernooi voor spelers onder zeventien op sportcomplex De Toekomst van Ajax, in het jaar 2016. Hoewel Barcelona de finale niet haalt, wordt Riqui aangewezen als beste speler van het toernooi.

Een jaar later promoveert Puig binnen de opleiding van Barcelona naar Juvenil A, de hoogste jeugdploeg. Met die ploeg won hij vorig seizoen de UEFA Youth League; zelf is Puig in tien duels goed voor drie doelpunten en drie assists. Dit seizoen maakt hij deel uit van Barcelona B, dat afgelopen seizoen degradeerde naar het derde niveau. Voor die ploeg maakte de geboren Catalaan in februari van dit jaar al zijn debuut en kwam hij tot drie duels in de Segunda División. Maar het is niet ondenkbaar dat Ernesto Valverde een beroep op hem doet als de spoeling dun wordt.

Puig, de zoon van een voormalig profvoetballer van Terrassa FC, heeft 'bijzonder veel indruk' gemaakt op de trainer van het eerste elftal. Dat geldt niet alleen voor Puig, maar ook voor leeftijdsgenoot Juan Miranda. "En dat tegen zulke sterke ploegen. Ik reken erop dat ze niet alleen deel uitmaken van de toekomst van Barcelona, maar ook van het heden." Zelf blijft Puig er rustig onder. "Ik ben heel gelukkig, maar nu is het tijd om terug te keren naar Barcelona B. Dat is mijn ploeg. Ik heb een nieuwe ervaring opgedaan. Dit is iets wat ik als kind al wilde. Als Ernesto Valverde me weer opbelt, dan zal ik er weer staan."

Riqui Puig with Edwin van der Sar and John Heitinga, receiving the Future Cup MVP trophy. (via @orioldomenech) pic.twitter.com/An2mfQ0ucy — La Masia (@Youngcules) 28 maart 2016

Dat Puig überhaupt mee was naar de Verenigde Staten, mag een klein wonder heten. Volgens El País kreeg de vader van het talent zes maanden geleden van manager sportzaken José Segura te horen dat het contract van zijn zoon niet verlengd zou worden. Door zijn tengere lichaamsbouw werd Puig fysiek te licht bevonden voor het grote werk, zo klonk het. Geruchten over een transfer naar Tottenham Hotspur deden al de ronde. Puig had een aflopend contract en een transfervrij vertrek leek aanstaande, totdat Valverde zich ermee ging bemoeien.

De oefenmeester wilde Puig zelf aan het werk zien en liet intern weten dat hij mee mocht op trainingskamp. Hij kreeg zodoende in juni een nieuw contract, tot medio 2021 met een optie voor twee extra seizoenen en een transferclausule van honderd miljoen euro. En nadat hij imponeerde in de VS, behield hij zijn plek tussen de spelers van het eerste elftal op het trainingsveld. "Ik hoop dat Ernesto hem de kansen geeft als hij die verdient", zei niemand minder dan Xavi deze week tegen Mundo Deportivo. "Ik denk dat hij zeker klaar is voor het eerste elftal. Als je hem ziet voetballen, zie je de Barça-school waar we allemaal zo van houden in actie."

??| 4 years old Riqui Puig and his brother Ton, playing with Xavi Hernández in 2003 pic.twitter.com/Otfhe2Xd5s — BarcaTimes (@BarcaTimes) 7 augustus 2018

"Hij heeft ons DNA. Dat is zo moeilijk te vinden bij spelers. Hij leest het spel meteen, weet direct wat hij moet doen en is intelligent. Hij ademt talent. Hij heeft zelfvertrouwen, persoonlijkheid, verstopt zich niet en vraagt om de bal. Ik ben er heel blij mee, al is het nog vroeg." Gennaro Gattuso, de trainer van Milan, noemde Puig al een 'spectaculaire' speler. "Barcelona heeft spelers die nog ogen als jochies, maar hun balbehandeling verwondert me. Dat is de schoonheid van het voetbal. Het is net poëzie."

Maar gaat Puig het ook waarmaken? Xavi waarschuwt voor vroegtijdig optimisme. "Het zal ook afhangen van zijn mentaliteit. Een speler van Barcelona willen zijn, want dat is niet makkelijk. Ook spelen op het grote podium is niet simpel. We hebben al gezien dat grote voetballers naar Barcelona kwamen, maar om verschillende redenen niet konden doorbreken", weet hij. Zelf loopt de jongeling in ieder geval niet te hard van stapel. "Wat betreft de vergelijking met Iniesta: ik ben pas achttien en heb nog een lange weg te gaan, maar het is onmogelijk om Iniesta te evenaren."

Naam: Ricard Puig

Geboortedatum: 13 augustus 1999

Club: Barcelona

Positie: centrale middenvelder

Sterke punten: techniek, dribbel, spelinzicht