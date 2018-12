‘Chelsea deed een aanbieding, maar Juventus wilde nooit verkopen’

Daniele Rugani wordt gezien als een van de grootste talenten van Italië als het aankomt op verdedigen. De zevenvoudig A-international is er echter nog niet in geslaagd om een vaste basisplaats af te dwingen bij Juventus. Hij wordt dan ook volop in verband gebracht met een vertrek bij de regerend kampioen van de Serie A.

Vader Ubaldo uitte eind november zijn ongenoegen over het aantal speelminuten dat Rugani van trainer Massimiliano Allegri krijgt: “Dit verhaal zal binnenkort een einde krijgen. Vamos DR24,voor mijn hele leven de beste Italiaanse verdediger”, schreef hij onder meer op Facebook. Zaakwaarnemer Davide Torchia stelt de supporters gerust.

Volgens Torchia is de 24-jarige Rugani niet uit op een vertrek uit Turijn: “De woorden van Rugani zijn niet polemisch bedoeld richting iemand van de club of de club zelf. Ze waren bedoeld als motivatie voor zijn zoon om zijn plekje terug te winnen”, aldus de belangenbehartiger in een interview met Radio Sportiva.

“Er zijn de afgelopen jaren aanbiedingen geweest, inclusief van Chelsea, maar Juventus heeft hem nooit willen verkopen omdat men in hem gelooft. Vroeg of laat gaan we praten over een nieuw contract, maar de club bepaalt wanneer dat gebeurt.” Rugani begon vorig seizoen 22 keer in de basis in de Serie A, maar mocht dit seizoen slechts drie keer vanaf de aftrap verschijnen in competitieverband.