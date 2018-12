Spits baalt bij Heracles: ‘Het is jammer dat ik niet de voorkeur krijg’

De bijdrage van Vincent Vermeij aan het succesvolle seizoen van Heracles Almelo is tot dusverre beperkt gebleven tot zeven wedstrijden in de Eredivisie. De aanvaller kwam in totaal 104 minuten in actie en scoorde één keer. Vermeij baalt van het geringe aantal speelminuten, zo vertelt hij voor de camera van FOX Sports.

Vermeij scoorde voor de beloften vijf keer in zes wedstrijden, maar vindt het ‘zonde’ dat hij amper aan spelen toekomt in het eerste elftal van trainer Frank Wormuth. “Het is jammer dat ik niet de voorkeur heb gekregen aan het begin van het seizoen. Waar dat precies aan ligt, weet ik niet. Daar probeer ik zelf ook achter te komen.”

Wormuth geeft voorlopig de voorkeur aan Adrián Dalmau, die dit seizoen op zes doelpunten en drie assists staat in competitieverband. De 24-jarige Vermeij is overigens nog niet met een vertrek bezig, zo benadrukt hij: “Het heeft nu nog geen prioriteit voor mij om verder te kijken.”

Vermeij speelde in de jeugdopleiding bij onder meer Almere City en Ajax en brak in het betaald voetbal door bij De Graafschap, waarvoor hij twee seizoenen speelde. Twee jaar geleden maakte de voormalig jeugdinternational de overstap naar Heracles en daar ligt hij tot het einde van het seizoen vast. Het contract kan door een optie met een jaar verlengd worden.