Italiaanse en Turkse clubs loeren: ‘Iedereen weet waar mijn ambities liggen’

Arber Zeneli doet het goed bij sc Heerenveen en dat is niet onopgemerkt gebleven. De 23-jarige aanvaller, die dit seizoen drie keer scoorde en acht assist afleverde in veertien competitiewedstrijden, heeft zich naar verluidt in de kijker gespeeld bij Italiaanse en Turkse clubs. Zeneli is trots op de belangstelling.

Volgens Voetbal International speelt de interesse uit Italië al langer, terwijl de aanvaller ook al werd gelinkt met onder meer Fenerbahçe. Zeneli heeft de mogelijke interesse van de Turkse club meegekregen. “Ik heb dat ook gehoord. Dat is een eer én het is een motivatie om het beste uit mezelf te halen”, zegt hij tegenover het weekblad.

“Het is fijn om belangrijk te zijn voor de club, maar iedereen weet waar mijn ambities liggen. Ik wil uiteindelijk graag op een hoger niveau spelen”, aldus de vijftienvoudig international van Kosovo. Zeneli beschikt in het Abe Lenstra Stadion over een aflopend contract, maar Heerenveen heeft de optie om de overeenkomst met een jaar te verlengen.

Voetbal International stelt dat het voor de hand ligt dat Heerenveen in de winterstop afscheid neemt van ten minste één van het drietal Zeneli, Morten Thorsby en Yuki Kobayashi. Thorsby beschikt over een aflopend contract, net als Kobayashi, maar de club heeft bij laatstgenoemde de optie tot verlenging. Zeneli en Kobayashi gaan automatisch meer verdienen zodra de club hun opties licht.