Ronaldo inspireert PSV'er: 'Heel mooi dat mensen dat over mij zeggen'

Steven Bergwijn is in de loop der jaren uitgegroeid tot een bepalende speler van PSV. De 21-jarige aanvaller, die dit seizoen reeds zeven keer scoorde en evenzoveel assists afleverde in twintig wedstrijden voor de Eindhovenaren, krijgt veel lof voor zijn spel. Dat hij qua doorzettingsvermogen door sommigen wordt vergeleken met Cristiano Ronaldo, doet Bergwijn goed.

“Heel mooi dat mensen over mij zeggen dat ik net zo'n doorzetter ben als Ronaldo. Ik heb zijn film gezien. Geweldig om te zien wat hij er allemaal voor doet. In zijn film wordt haarfijn duidelijk hoeveel werk voorafgaat aan succes. Hij is waar hij is, omdat hij altijd vol overgave aan zichzelf heeft gesleuteld”, zegt Bergwijn in gesprek met ELF Voetbal.

De drievoudig Oranje-international zegt inmiddels zelf ervaren te hebben dat hard werken loont. Bergwijn heeft door de film van Ronaldo ook gezien dat 'het altijd nog een stapje méér kan': “Je kunt altijd nóg meer in jezelf investeren. Je ontdekt altijd weer nieuwe manieren om je te verbeteren. Manieren die bij je passen. Zoals met voeding bijvoorbeeld.”

Bergwijn vertelt dat hij niet gezien kan worden als een 'krachthonkmens'. “Als ik in de gym ben, is dat meestal voor stabiliteitsoefeningen, dus met mijn eigen gewicht. Ik heb niet vaak aan de gewichten gehangen. Dat mijn spieren zich zo ontwikkelen, is deels het gevolg van aanleg, denk ik”, aldus de jonge buitenspeler.