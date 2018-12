Pröpper verslaat Van Aanholt; Kongolo maakt eerste goal na ruim twee jaar

Bournemouth overnacht op een zesde plaats in de Premier League. Het team van Eddie Howe zegevierde dinsdagavond in eigen huis over Huddersfield Town en stijgt daardoor drie plaatsen op de ranglijst. Brighton & Hove Albion stapte tegelijkertijd ook als winnaar van het veld, ondanks het feit dat men tegen Crystal Palace ruim een uur met een man minder op het veld stond. The Seagulls staan nu tiende en de Londenaren zakken naar de vijftiende plaats. West Ham United stijgt na de thuiszege op Cardiff City naar de twaalfde stek.

Bournemouth - Huddersfield Town 2-1

Het team van Howe had slechts vijf minuten nodig om de score open te breken: Callum Wilson kopte raak na een vrije trap van Ryan Fraser. Precies op het moment dat Huddersfield beter in de wedstrijd kwam, verscheen de 2-0 op het scorebord. De bezoekers verspeelden de bal en de vrijstaande Fraser rondde uiteindelijk een snelle counter af door Jonas Lössl te passeren. Huddersfield bleef in het restant van de eerste helft het betere van het spel hebben en kreeg zeven minuten voor rust loon naar werken. Na een scrimmage in het zestienmetergebied was het Terence Kongolo die de bal voorbij Asmir Begovic kopte: 2-1. De verdediger had sinds 25 september 2016, als speler van Feyenoord, niet meer gescoord.

Huddersfield slaagde er niet in om na rust minimaal een gelijkmaker te forceren. Na een uur spelen redde Begovic uitstekend op een schot van Aaron Mooij, maar daarna lieten de bezoekers na om Bournemouth echt onder druk te zetten. Huddersfield wilde vlak voor tijd nog wel een strafschop na een vermeende handsbal van Nathan Aké, die de hele wedstrijd speelde, maar daar wilde arbiter Roger East niet aan.

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace 3-1

De thuisploeg stond na 28 minuten weliswaar al met tien man op het veld, maar toch slaagde het team van Chris Hughton erin om het duel nog voor rust te beslissen. Vier minuten eerder had Glenn Murray vanaf elf meter de 1-0 gemaakt, na een overtreding van James McArthur op José Izquierdo. Shane Duffy kreeg vlak daarna een rode kaart voor een kopstootbeweging richting Patrick van Aanholt, die gewillig naar de grond ging. Hughton bracht Leon Balagun binnen de lijnen om de defensieve orde te herstellen, maar de verdediger maakte nota bene na 25 seconden al de 2-0. In de extra tijd kreeg Crystal Palace opnieuw een domper te verwerken: Florin Andone rondde een lange rush doeltreffend af.

In de tweede helft slaagde Crystal Palace er niet in om de spanning in het Amex Stadium enigszins terug te brengen. Rod Hodgson haalde Cheikyou Kouyaté naar de kant, ten faveure van Alexander Sörloth, maar ook dat leverde niets op tegen tien man van Brighton. Een rake strafschop, negen minuten voor het einde, was het enige antwoord van the Eagles: na een overtreding van Balogun op Wilfried Zaha schoot Luka Milivojevic de bal achter Mathew Ryan. Davy Pröpper stond negentig minuten op het veld, net als Van Aanholt, terwijl Jürgen Locadia geen speeltijd kreeg toebedeeld van Hughton.

West Ham United - Cardiff City 3-1

Het was een regelrecht wonder dat in de eerste helft geen enkel doelpunt viel. West Ham had in de eerste dertig minuten diverse mogelijkheden om de ban te breken. De beste kans was voor Marko Arnautovic, die zag hoe Sean Morrison zijn inzet van de doellijn haalde. De Oostenrijker dupeerde in de 34e minuut echter bijna zijn ploeg na een duw jegens Junior Hoilett in het strafschopgebied. Lukasz Fabianski raadde de intenties van Joe Ralls vanaf elf meter, redde makkelijk en hield de thuisploeg daarmee op de been.

Het team van Pellegrini trok het duel in de tweede helft alsnog naar zich toe, door in het eerste kwartier driemaal te scoren. Lucas Pérez sloeg schoot het leer in de 49e minuut hard achter Neil Etheridge, na matig uitverdedigen van de bezoekers, en luttele minuten later rondde hij een steekpass van Arthur Masuaku door de benen van de doelman af: 2-0. Na een uur spelen rondde Michail Antonio bij de eerste paal een corner van Robert Snodgrass met het hoofd af: 3-0. In het laatste half uur breidde West Ham de voorsprong niet meer uit, al stond het aluminium een doelpunt van Angelo Ogbonna in de weg. Hij schoot van dichtbij tegen de lat. Het slotakkoord was van Josh Murphy in de extra tijd: 3-1.