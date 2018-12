De Kogel deelt heftig verhaal: ‘Ik had het gevoel dat ik doodging’

Leon de Kogel raakte afgelopen zomer ernstig verwond bij een zwaar auto-ongeluk op Malta. De voormalig spits van onder meer Go Ahead Eagles, VVV-Venlo en FC Utrecht deelt dinsdag via de officiële kanalen van de Domstedelingen zijn verhaal. “Ik werd wakker met een stellage in mijn been, met pinnen erin en een heel ijzeren frame, dat doet je wel schrikken ja”, aldus De Kogel.

De oud-spits vertelt dat de taxichauffeur op een rotonde de verkeerde afslag had genomen en de verkeerde richting inreed, met een botsing tot gevolg. “Het is best wel hard gegaan, want de tegenligger kwam met een aardige snelheid. Ik heb het daarna soort van meegemaakt, ik heb mijn knie nog gezien. Een vriend van me kwam gelijk bij me, want ik had heel erg het gevoel dat ik weg zou gaan, dat ik doodging.”

De Kogel werkt een half jaar na dato aan zijn herstel in een revalidatiecentrum in Doorn. De oud-voetballer is elke dag aan de slag om beter te worden, maar hij beseft dat zijn loopbaan als profvoetballer al voorbij kan zijn. De Kogel weet echter ook dat het veel slechter had kunnen aflopen. “Enkele weken na het ongeluk kwam ik wel steeds meer tot bezinning, dat ik ook gewoon heel blij moest zijn dat ik er nog was.”

“De dokter zei ook tegen mij: 'Stap één is: overleef je het? Stap twee is: hou je je been?' Negen van de tien mensen stoppen al bij stap één of twee. Dus ik moet ook gewoon heel bij zijn dat ik sta waar ik nu sta”, aldus De Kogel, die inspiratie haalt uit zijn twee kinderen. “Als ik die zie, dan doe ik het voor hen om weer sterk te worden en misschien met hun later een balletje te kunnen trappen in de tuin. Daar haal ik mijn kracht uit.”

De Kogel wil graag terugkeren in de voetballerij. “Voetbal is nog steeds iets wat ik heel leuk vind, ik zou daar heel graag nog iets in blijven doen. Ik heb mijn TC3-cursus als trainer al een keer gehaald, dat is misschien iets waar ik mee verder wil. Maar ook kantoordingen, financiële dingen, commerciële dingen, ik sta overal voor open.”