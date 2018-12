Blamage voor Go Ahead: ‘Dit heeft weinig met betaald voetbal te maken’

Go Ahead Eagles had gehoopt de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie te behouden, maar in plaats daarvan ging het team uit Deventer maandag met 5-1 onderuit bij de beloften van PSV. John Stegeman was na afloop in een interview met FOX Sports niet te spreken over de instelling van zijn ploeg.

“We hebben individueel heel veel fouten gemaakt en we hebben niet als team gespeeld. We zijn niet de allerbeste in deze competitie, maar we zijn een heel goed team. Als dat wegvalt, dan zijn we een heel matige ploeg”, aldus de ex-coach van Heracles Almelo.

Go Ahead Eagles pijnlijk onderuit; FC Den Bosch de nieuwe koploper

“We geven de doelpunten heel makkelijk weg. Dit heeft niet veel met betaald voetbal te maken als je ziet hoe we met elkaar verdedigen. We hebben meerdere matige wedstrijden gespeeld dit seizoen, maar nu zakten we echt door de ondergrens heen.”

Stegeman is ‘geschrokken’ van het optreden van Go Ahead en stelt dat de nederlaag nog ruimer had kunnen uitvallen op De Herdgang. “Ik hoop dat we dit op een goede manier weer recht gaan zetten, want dit is onacceptabel. Zo kunnen we onszelf niet verkopen in deze competitie”, besluit de oud-aanvaller.