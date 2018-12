Excuses Martin Solveig na tenenkrommend moment bij Ballon d’Or-uitreiking

DJ Martin Solveig heeft zijn excuses aangeboden aan Ballon d’Or-winnares Ada Hegerberg. Hij vroeg de Noorse spits van Olympique Lyon maandagavond op het podium bij het uitreiken van de award of ze wist ‘hoe je moet twerken’. Hegerberg was verbaasd en reageerde met ‘nee’. De vraag van Solveig leverde een stortvloed aan kritiek op en na direct na de ceremonie bood hij zijn excuses aan Hegerberg aan en ging hij op sociale media door het stof.

Hegerberg werd maandag de eerste speelster die de Ballon d’Or in het damesvoetbal won. Na afloop ging het niet over haar prijs, maar vooral over de ongepaste vraag die ze kreeg. “Excuses aan iedereen die zich beledigd voelt”, schrijft Solveig op Twitter. “Ik ben een beetje verbaasd door alles wat ik op het internet lees. Het was niet mijn bedoeling om iemand te beledigen.”

“Ik wist niet dat dit door iemand als beledigend opgevat kon worden”, vervolgt de Franse DJ. “Mijn punt was: ik nodig vrouwen niet uit om te twerken, wel om te dansen op een nummer van Frank Sinatra. Bekijk alle beelden. Mensen die me al twintig jaar volgen, weten hoe respectvol ik ben, zeker met vrouwen.”

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R