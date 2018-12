Onvrede in Arnhem: ‘Ik speelde alles en dan doet dit pijn’

Vitesse speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen FC Emmen en Navarone Foor kwam in dit duel slechts twintig minuten in actie. De middenvelder moest van Leonid Slutsky op de bank beginnen en viel na de pauze in voor Roy Beerens. Het was een ‘tactische keuze’, aldus de 26-jarige Foor in een interview met De Gelderlander.

“Dat kan, maar daarmee hoef ik het dan nog niet eens te zijn. Ik ben hier niet blij mee”, gaat Foor verder. “Ik ben topsporter. Ik wil het hoogste. De bank is dat niet. De bank is vooral koud. Zelfs met een dekentje erbij. De bank is helemaal niets. Zeker niet als je je in mijn positie verplaatst. Ik beleef een goed seizoen. Ik speelde alles. Dan doet dit pijn.”

Foor kwam dit seizoen in totaal veertien keer in actie en daarin was hij goed voor een doelpunt en twee assists. In totaal staat de teller in Arnhem op tien treffers en acht assists in bijna honderd optredens. Met Slutsky heeft Foor een prima relatie, benadrukt de ex-speler van NEC.

“Ik accepteer dit ook. Ik ga echt niet muiten. De trainer heeft me dit allemaal heel netjes verteld. Maar ik neem wel aan dat dit een eenmalige vergissing is, haha. Ik ga ervan uit nu weer in de basis terug te keren”, reageert Foor, die het volgende week zondag met Vitesse opneemt tegen NAC Breda.