Barcelona heeft koppositie definitief terug na kraker in Estadio Mendizorroza

Sevilla is zijn koppositie in LaLiga na één week alweer kwijt aan Barcelona. De succesformatie van Pablo Machín kwam zondagavond op bezoek bij het dit seizoen sterk presterende Deportivo Alavés niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Quincy Promes speelde als invaller een halfuur mee bij Sevilla, dat op de ranglijst is afgezakt naar een tweede plaats en na veertien competitiewedstrijden één punt minder heeft dan Barcelona.

Sevilla had de koppositie vlak voor het beginsignaal overgedragen aan Barcelona, dat zondagavond op eigen veld won van Villarreal (2-0), en de club uit Andalusië wist dat het geen eenvoudige avond zou beleven in het Estadio Mendizorroza . Alavés, voorafgaand aan het duel de nummer vier van LaLiga, verloor dit seizoen immers nog niet op eigen veld en bleef in de eerste helft ook betrekkelijk eenvoudig op de been.

De eerste serieuze kans voor Sevilla diende zich pas na 34 minuten aan: Wissam Ben Yedder werd in stelling gebracht door André Silva, maar het schot van de Fransman miste vervolgens richting. Kort erna sloeg de thuisploeg aan de overzijde wel toe. Jonathan Calleri bracht de bal na weifelend verdedigen van Sergi Gómez laag voor het doel, waarna Jony de bal voorbij doelman Tomas Vaclik schoot.

Promes moest bij Sevilla opnieuw genoegen nemen met een plekje op de reservebank, maar hij werd na een uur alsnog van stal gehaald door Machín. Met de international van het Nederlands elftal binnen de lijnen wist Sevilla een kwartier voor tijd alsnog een punt veilig te stellen. Franco Vázquez had aan de rechterkant van het veld oog voor Pablo Sarabia, waarna laatstgenoemde een perfecte assist afleverde op Ben Yedder. Sevilla kwam in de absolute slotfase nog goed weg, doordat Darko Brasanac namens de thuisploeg op de paal kopte.