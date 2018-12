Erik ten Hag geniet: ‘Hij heeft hem meer dan uitstekend vervangen’

Erik ten Hag was meer dan tevreden over de thuisoverwinning van Ajax op ADO Den Haag. De Amsterdammers zegevierden zondagmiddag met 5-1 over het bezoek uit de Hofstad; een belangrijke overwinning in verband met de topper tussen Feyenoord en PSV. “Weer drie punten erbij en we hebben het publiek vermaakt”, zei Ten Hag in gesprek met FOX Sports.

“ADO speelde heel compact met vijf verdedigers, maar omdat we snel scoorden moesten ze soms van systeem veranderen”, analyseerde Ten Hag de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA. “Ook daarop hebben we goed geanticipeerd. We bleven gretig en gingen op jacht naar meer doelpunten.” Ten Hag vond het mooi om te zien dat Klaas-Jan Huntelaar baalde over het uitblijven van een doelpunt. “En André Onana was ziek van die tegentreffer.”

Ten Hag zag Lasse Schöne tijdens de warming-up afhaken. “Hij kreeg toch weer een beetje last van een lies, net als vrijdag op de training. We wilden geen risico nemen. Zakaria Labyad heeft hem meer dan uitstekend vervangen.” Ajax heeft op de ranglijst van de Eredivisie nu twee punten minder dan PSV, dat zondagmiddag bij Feyenoord speelt. De Rotterdammers hebben op hun beurt elf punten minder dan Ajax.

Matthijs de Ligt nam de 3-1 voor zijn rekening en liet op de rechtsbuitenpositie bij tijd en wijle enkele fraaie acties ziens. In gesprek met de NOS werd hij gekscherend vergeleken met oud-Ajacied Tscheu La Ling. “Ik ken de naam en wel meer fameuze rechtsbuitens', reageerde De Ligt met een lach. “Ik probeer mijn aandeel in aanvallend opzicht te hebben en dat is vandaag gelukt. Doelpunten zijn het mooiste wat er is in het voetbal. Ik raak hem goed en hij draait mooi binnen.”