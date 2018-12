Sinkgraven maakt eindelijk rentree bij Ajax: ‘Voor Jong Ajax ben ik te oud’

Na ruim een jaar blessureleed maakte Daley Sinkgraven zondagmiddag weer minuten in de Eredivisie. De veelzijdige linkspoot van Ajax deed de laatste twaalf minuten van het thuisduel met ADO Den Haag (5-1 winst) mee, als vervanger van Zakaria Labyad. Sinkgraven kreeg zaterdag van Erik ten Hag te horen dat hij bij de wedstrijdselectie zou zitten en dat kwam onverwachts voor hem.

“Het was een mooi moment. Vaclav Cerny en andere jongens feliciteerden me meteen. Ik wist niet dat ik speelminuten zou krijgen”, vertelde Sinkgraven in gesprek met FOX Sports. “Het hangt ook van de wedstrijd af. We stonden voor en het moment was daar.” Sinkgraven heeft een zware periode achter de rug. In de eerste kwartfinale tegen Schalke 04 in de Europa League, in april 2017, raakte hij geblesseerd aan de knie.

Sinkgraven maakte een half jaar later zijn rentree in de hoofdmacht, kreeg een terugval en liep vervolgens in november vorig jaar een zware blessure op. “Ik heb een paar tegenslagen gehad en ben blij dat ik vandaag wat minuutjes heb gemaakt”, vervolgde de 23-jarige ex-speler van sc Heerenveen. “Je moet gewoon doorgaan, positief blijven en tegen jezelf zeggen dat het goed komt. Dan komt het ook goed.”

De vraag is op hoeveel speeltijd Sinkgraven dit seizoen kan rekenen. “Voor Jong Ajax ben ik te oud en met het drukke programma dat we hebben kunnen we niet zomaar even een oefenwedstrijdje regelen. Dan moet het zo: invallen, minuten maken en kijken hoe het gaat. Vanaf de winterstop hoop ik een wedstrijd vanaf het begin te spelen.”