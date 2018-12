Chelsea maakt geen fout voorafgaand aan kraker in Emirates Stadium

Chelsea heeft zondag geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Fulham. De ploeg van Maurizio Sarri boekte een 2-0 zege in de stadsderby dankzij treffers van Pedro en Ruben Loftus-Cheek. Chelsea, dat in de voorgaande twee duels slechts één punt pakte, stijgt dankzij de overwinning in ieder geval voor even naar de derde plek. Tottenham Hotspur kan die positie later op de zondag overnemen, als men wint op bezoek bij Arsenal. Als the Gunners winnen, naderen zij Chelsea tot een punt.

Claudio Ranieri, tussen 2000 en 2004 trainer van Chelsea, boekte vorige week in het duel met Southampton zijn allereerste zege als trainer van Fulham. Hij hoopte die 3-2 overwinning een goed vervolg te kunnen geven op Stamford Bridge, al dateert de enige uitzege van Fulham op Chelsea van maart 1964 (1-2). In die statistiek zou zondag geen verandering komen. Al na drie minuten wist Chelsea de score te openen: Jean Michaël Seri raakte de bal op het middenveld kwijt aan de alerte N’Golo Kanté, die de nodige meters maakte en vervolgens Pedro bediende. De Spanjaard kapte Alfie Mawson moeiteloos uit en vond de linkerhoek: 1-0.

Pedro maakte daarmee het duizendste doelpunt van Chelsea in thuiswedstrijden in de Premier League: alleen Manchester United en Arsenal wisten die grens eerder te passeren. Veel grote kansen op nummer 1001 kreeg Chelsea voor rust niet meer. Alleen in de 43ste minuut werden the Blues nog dreigend, toen Olivier Giroud van dichtbij naliet om doelman Sergio Rico te passeren. In de tweede helft had collega Kepa Arrizabalaga een prachtige reflex in huis om te voorkomen dat Calum Chambers met een kopbal voor de gelijkmaker zorgde. Het vertrouwen groeide bij de bezoekers, terwijl het bij Chelsea niet liep zoals trainer Sarri wilde.

De trainer greep in met twee wissels: Loftus-Cheek verving Mateo Kovacic, terwijl Giroud plaatsmaakte voor Álvaro Morata. Laatstgenoemde kreeg een grote kans om de wedstrijd te beslissen, nadat Rico een inzet van Eden Hazard niet wist te klemmen, maar Morata schoot van dichtbij hoog over. Die andere invaller, Loftus-Cheek, zorgde acht minuten voor tijd toch voor de 2-0. Na een heerlijke combinatie tussen Hazard, Pedro en Loftus-Cheek ontving laatstgenoemde de bal van de Belg, alvorens hij afrondde in de rechterhoek. Chelsea kan nu afwachten hoe Arsenal en Tottenham Hotspur het ervan afbrengen in de onderlinge kraker.