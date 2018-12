Fran Sol wil ‘met liefde betaald worden’: ‘Feyenoord, Real Madrid, Barcelona’

Fran Sol is wederom bezig aan een uitstekend seizoen in het shirt van Willem II. De aanvaller was ook zaterdagavond met twee doelpunten in de uitwedstrijd tegen AZ (0-2) de grote man en is nu gedeeld topscorer van de Eredivisie, met twaalf doelpunten. De Spanjaard kwam afgelopen seizoen al tot zestien treffers in competitieverband.

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat Sol zijn aflopende contract met Willem II gaat verlengen en het is ook maar de vraag of hij in januari in Tilburg blijft. De voorbije transferperiodes genoot hij al volop belangstelling. “Ik ben echt tevreden hier in Tilburg”, verzekerde de 26-jarige aanvaller zaterdagavond tegen FOX Sports.

Sol kreeg de vraag op welke manier clubs hem kunnen verleiden tot het tekenen van een contract. “Ze moeten mij betalen met liefde”, zei de aanvaller met een glimlach. Sol kreeg de vraag of Feyenoord weleens contact had gezocht met zijn zaakwaarnemer. De aanvaller liet weten dat hij zijn focus niet wil verliezen. “We hebben nog drie wedstrijden te gaan tot de winterstop en in januari kunnen we het daarover hebben.”

Hans Kraaij jr. vroeg vervolgens of hij daarmee bedoelde dat vanaf dat moment over een transfer naar Feyenoord gesproken kan worden. “Feyenoord, Real Madrid, Barcelona…”, glimlachte Sol. Ondanks de knappe overwinning in Alkmaar was er bij Sol nog ruimte voor verbetering. “Ik ben blij, maar het kan altijd beter. We wisten dat het vandaag een moeilijke wedstrijd ging worden. Als wij vroeg op voorsprong zouden komen, wisten we dat we meer dan normaal moesten verdedigen.”