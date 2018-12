Hunkering naar eerste thuiszege eindelijk voorbij voor sc Heerenveen

Na zeven pogingen is het sc Heerenveen eindelijk gelukt om de eerste thuiszege van het seizoen te boeken. Het team van Jan Olde Riekerink wachtte als enige in de Eredivisie nog op een overwinning voor eigen publiek, maar was zaterdagavond met 3-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Dankzij de zege gaat Heerenveen over Fortuna heen op de ranglijst: de noorderlingen staan negende, met een punt meer dan de nummer tien uit Limburg.

Heerenveen snakte naar de eerste thuiszege; vorige week noemde trainer Riekerink het duel met Fortuna 'een mooi moment' om dat te bewerkstelligen. Met die instelling leek Heerenveen ook aan de wedstrijd te beginnen. De Friezen zaten Fortuna kort op de huid en zochten de aanval. In de tweede minuut werd een doelpunt van Arber Zeneli afgekeurd wegens buitenspel, waarna Mitchell van Bergen een aardige kans op de 1-0 onbenut liet. Het was echter een open beginfase en ook de bezoekers lieten van zich horen. Warner Hahn verwerkte een kopbal van Branislav Ninaj ternauwernood tot corner en Lazaros Lamprou kreeg twee mogelijkheden.

In de daaropvolgende fase speelde het spel zich voornamelijk af op het middenveld. Er waren niet veel gevaarlijke momenten, totdat Fortuna-doelman Alexei Ko?elev op fraaie wijze een doelpunt van Zeneli voorkwam. Fortuna wist de 0-0 stand echter niet mee de rust in te nemen. In minuut 44 kopte aanvoerder Daniel Höegh uit een corner van Yuki Kobayashi aan tegen Wessel Dammers, waarna de bal in het doel verdween. Kort na rust werd de schade nog groter voor Fortuna. Zeneli werd in het strafschopgebied vastgehouden door Clint Essers, waarna de Kosovaar zelf achter de bal ging staan en hard door het midden raak schoot vanaf elf meter.

Het zag er dus gunstig uit voor Heerenveen, maar slechts enkele minuten na de 2-0 bracht Lamprou de spanning terug. De Griek stoomde onbedreigd op over de linkerflank en verschalkte Hahn met een knappe stift: 2-1. Zeneli kon er meteen 3-1 van maken, maar deed er niet goed aan om voor eigen succes te gaan terwijl Michel Vlap er beter voor stond. De aansluitingstreffer zorgde voor vertrouwen bij Fortuna, dat fris voetbalde en nadrukkelijk zocht naar de gelijkmaker. Het leidde onder meer tot een schot van Finn Stokkers, dat door Hahn werd gekeerd.

Fortuna moest echter risico's gaan nemen en zodoende kwamen er ook kansen voor Heerenveen om het duel op slot te gooien. Van Bergen deed bij een grote kans eigenlijk alles goed, maar stuitte toch op Koselev. De keeper pakte even daarna ook een schot van Zeneli. Tien minuten voor tijd kwam de 3-1 er alsnog. Opnieuw liet de bedrijvige Zeneli zich gelden: nadat Koselev een schot van hem losliet, benutte Pelle van Amersfoort de rebound. Heerenveen boekte de eerste overwinning in vier duels en eindelijk de eerste van het seizoen in het Abe Lenstra Stadion.