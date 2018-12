River Plate woedend: ‘Meer dan 66.000 mensen hebben een kaartje gekocht’

River Plate heeft zaterdag op zijn officiële website stelling genomen tegen het besluit van de CONMEBOL om de return van de Copa Libertadores-finale op 9 december af te werken in het Santiago Bernabéu. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond besloot daartoe nadat het duel tussen River Plate en Boca Juniors vorige week werd afgelast na een aanval op de teambus van Boca Juniors.

Argentijnse media meldden eerder deze week al dat zowel River Plate als Boca Juniors in beroep zal gaan tegen het besluit van de CONMEBOL. "Zoals al is uitgemeten in de media, is River absoluut niet te spreken over de verandering van locatie", zo klinkt het. Volgens River Plate is het naar de supporters van beide teams toe niet eerlijk om de returnwedstrijd op Spaanse bodem af te laten werken. "Het verdient notitie dat meer dan 66.000 mensen een kaartje hebben gekocht."

De wedstrijd tussen River Plate en Boca Juniors zou vorige week zaterdag plaatsvinden in het stadion van River Plate, maar werd afgelast na een aanval op de teambus van Boca Juniors. De bus werd bekogeld door supporters van River Plate en daarbij raakten meerdere spelers van Boca Juniors gewond. De wedstrijd tussen de aartsrivalen zou daarom op zondag alsnog worden gespeeld, maar werd vervolgens tot nader order uitgesteld. "De fans hebben op 24 november acht uur gewacht en zijn een dag later opnieuw naar het stadion gekomen. Veel van die mensen hebben honderden kilometers afgelegd om bij de wedstrijd te kunnen zijn", vervolgt River Plate.

"Het heeft hen veel tijd en geld gekost. Bovendien was de teleurstelling enorm vanwege het niet kunnen zien van de wedstrijd. Alle supporters verdienen groot respect en daarnaast excuses. Het is onbegrijpelijk dat de belangrijkste derby in het Argentijnse voetbal niet gespeeld kan worden in een land waar op dit moment de G20 topconferentie wordt gehouden. De Argentijnse voetbalwereld en de Argentijnse voetbalbond kunnen het niet accepteren dat de Superclasico vanwege enkele gewelddadige mensen niet in eigen land gespeeld kan worden", besluit de club uit Buenos Aires.