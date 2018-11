‘Ik zal het niet leuk vinden, maar ik denk dat Sol op 23 of 24 goals uitkomt’

Nooit maakte een speler van Willem II meer goals in een seizoen in de Eredivisie dan Rob McDonald. De oud-aanvaller uit Engeland was in 1981/82 goed voor liefst 21 treffers op het allerhoogste niveau in Engeland. Big Mac vreest dat hij zijn record van 21 doelpunten kwijtraakt als Fran Sol niet in de winterstop uit Tilburg vertrekt.

“Ik zal het niet leuk vinden”, zegt McDonald vrijdag eerlijk in gesprek met het Brabants Dagblad. Hij is ervan overtuigd dat hij zijn record kwijtraakt aan Sol als de Spanjaard geen wintertransfer maakt. “Het afgelopen jaar was het al even kantje boord. Maar als hij zo doorgaat, komt Sol dit seizoen zeker op 23 of 24 doelpunten uit.”

Sol, 26 jaar, eindigde afgelopen seizoen op zestien doelpunten in de Eredivisie. In deze voetbaljaargang staat de teller reeds op tien treffers. Alleen Luuk de Jong maakte tot dusver meer goals in competitieverband: twaalf stuks. McDonald leefde altijd met het idee dat zijn recordaantal van 21 doelpunten een keer zou sneuvelen. “In vergelijking tot in mijn periode is het niveau van de onderste ploegen dramatisch achteruit gegaan, De Graafschap, NAC...”

“Zo slecht heb ik het nog niet eerder meegemaakt. Maar dan nog zou het een geweldige prestatie zijn van Sol.” Hij is onder de indruk van de kwaliteiten van Sol, die in de voorbije twee transferperiodes interesse uit het buitenland genoot. “De kwaliteit van Sol is dat hij vier, vijf keer per wedstrijd op de goede plek opduikt. Hij is niet extreem snel, maar gebruikt zijn lichaam goed en komt knap voor zijn man. Bovendien heeft Willem II een heel aardig team en met Adrie Koster een goede trainer. Daarom denk ik dat mijn record eraan gaat.”